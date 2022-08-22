Прямые потери экономики Украины из-за войны уже превысили $113 миллиардов — KSE — Finance.ua
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Прямые потери экономики Украины из-за войны уже превысили $113 миллиардов — KSE

Казна и Политика
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Прямые потери украинской экономики из-за войны выросли до $113,5 миллиарда.
Об этом сообщил руководитель проектов по поддержке реформ KSE Institute (Kyiv School of Economics) Максим Нефедов.
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По его словам, еще одно направление исследований — потребности в послевоенном восстановлении. Этим занимаются разработчики проекта «россия заплатит», для которого все желающие могут предоставить данные о нанесенном российскими оккупантами ущербе.
«Следующая стадия, к которой мы готовимся... планируем выкладывать фотографии, как этот объект уже восстанавливается. И желательно, чтобы это восстановление происходило на качественно новом техническом уровне», — подчеркнул Нефедов.
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Он добавил, что сейчас активно анализируются собранные с помощью БПЛА и спутников фотографии разрушений и повреждений украинской инфраструктуры. Это делается для того, чтобы зафиксировать нанесенный ущерб и предложить комплексные решения по восстановлению поврежденных городов.
По прогнозам Министерства экономики, из-за войны экономика Украины до конца года может упасть на 35-40%.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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