Мировая экономика потеряет $1 триллион из-за российского вторжения в Украину — The Economist — Finance.ua
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Мировая экономика потеряет $1 триллион из-за российского вторжения в Украину — The Economist

Фондовый рынок
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Мировая экономика потеряет $1 триллион из-за российского вторжения в Украину — The Economist
Мировая экономика потеряет $1 триллион из-за российского вторжения в Украину — The Economist
Только в этом году мировая экономика потеряет 1 триллион долларов в результате полномасштабного вторжения рф в Украину.
Об этом со ссылкой на собственные расчеты сообщает The Economist.
Согласно мировому экономическому прогнозу The Economist Intelligence Unit (EIU) от 15 февраля, в 2022 году мировой ВВП должен был вырасти на 3,9% после скачка 2021 года.
Через 9 дней после публикации россия начала большую войну против Украины. Экономические последствия войны с тех пор ощущаются по всему миру: мировые цены на сырье взлетели, ухудшились перебои в цепочках поставок, инфляция скакнула в большинстве стран мира.
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Новый прогноз предполагает, что боевые действия будут продолжаться, по крайней мере, до конца года. Как следствие, прогноз глобального роста ухудшился на 1,1 процентного пункта до 2,8% в годовом исчислении. Другими словами, война уменьшила прогноз мирового ВВП на 1 триллион долларов.
Отмечается, что другие организации прогнозируют подобный шок. Международный валютный фонд снизил свой прогноз глобального роста на 1,2 п.п. от начальной отметки в январе до 3,2%.
Среди стран G20 больше всего ВВП «сбросит» подсанкционная страна-агрессор россия. К концу 2022 года, согласно оценке, ее экономика упадет на 10% под давлением санкций по сравнению с их начальной оценкой роста в 2,6%.

Государственный долг Украины: основные тенденции и угроза дефолта

По материалам:
Економічна Правда
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