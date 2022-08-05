Мировая экономика потеряет $1 триллион из-за российского вторжения в Украину — The Economist Сегодня 15:01 — Фондовый рынок

Мировая экономика потеряет $1 триллион из-за российского вторжения в Украину — The Economist

Только в этом году мировая экономика потеряет 1 триллион долларов в результате полномасштабного вторжения рф в Украину.

Об этом со ссылкой на собственные расчеты сообщает The Economist.

Согласно мировому экономическому прогнозу The Economist Intelligence Unit (EIU) от 15 февраля, в 2022 году мировой ВВП должен был вырасти на 3,9% после скачка 2021 года.

Через 9 дней после публикации россия начала большую войну против Украины. Экономические последствия войны с тех пор ощущаются по всему миру: мировые цены на сырье взлетели, ухудшились перебои в цепочках поставок, инфляция скакнула в большинстве стран мира.

Новый прогноз предполагает, что боевые действия будут продолжаться, по крайней мере, до конца года. Как следствие, прогноз глобального роста ухудшился на 1,1 процентного пункта до 2,8% в годовом исчислении. Другими словами, война уменьшила прогноз мирового ВВП на 1 триллион долларов.

Отмечается, что другие организации прогнозируют подобный шок. Международный валютный фонд снизил свой прогноз глобального роста на 1,2 п.п. от начальной отметки в январе до 3,2%.

Среди стран G20 больше всего ВВП «сбросит» подсанкционная страна-агрессор россия. К концу 2022 года, согласно оценке, ее экономика упадет на 10% под давлением санкций по сравнению с их начальной оценкой роста в 2,6%.

Економічна Правда По материалам:

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