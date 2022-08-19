НБУ рассказал, как чувствует себя экономика Украины (инфографика) — Finance.ua

НБУ рассказал, как чувствует себя экономика Украины (инфографика) Сегодня 20:04 — Казна и Политика

Первые месяцы войны были очень сложными для экономики. Многие бизнесы остановились или существенно сократили производство, некоторые крупные предприятия, например, Кременчугский нефтеперерабатывающий завод или «Азовсталь», были уничтожены физически. Кроме того, блокада Черного моря серьезно усложнила экспорт аграрной и металлургической продукции (это основная группа товаров, экспортируемых Украиной). В результате инвестиции в экономику снизились, новые проекты были приостановлены.

Об этом идет речь в материале НБУ.

Население существенно сократило расходы на первоочередные товары и услуги. Несколько миллионов украинцев, преимущественно женщин с детьми, уехали за границу. Как следствие, уменьшился потребительский спрос на товары и услуги в целом.

Правительство приняло ряд мер, чтобы поддержать экономику. В частности, снижены налоги, оказана финансовая поддержка вынужденным переселенцам, предприятиям и их сотрудникам, упрощены некоторые бюрократические преграды для бизнеса и организована помощь с переездом в более безопасные регионы.

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Со своей стороны, Национальный банк зафиксировал курс гривны, чтобы предотвратить панику и удержать инфляцию под контролем, а также обеспечил стабильную работу банков и системы безналичных расчетов.

Эти меры смягчили негативное влияние войны. Однако они не могли спасти экономику от стремительного падения. По итогам первого квартала ВВП Украины снизился более чем на 15%. Падение экономики во втором квартале, по оценкам НБУ, составило около 40%.

Бизнес и обычные украинцы постепенно отошли от первого шока и приспосабливаются к деятельности в условиях войны. Предприятия уже начали возобновлять производство, а также иногда запускают новые проекты. Аграрии, несмотря на все сложности, провели посевную весной и приступили к жатве. С каждым месяцем растут и поставки украинской продукции за границу. Часть выезжавших в начале войны вернулась в Украину. Все это оживляет внутренний спрос, что является хорошим признаком для экономики.

Чего ждать дальше?

Из-за понесенных вследствие войны потерь экономика не сможет восстановиться быстро, ведь уничтожены и повреждены многие предприятия и инфраструктурные объекты (мосты, дороги, пути, сети). К тому же, пока продолжается война, бизнес осторожно будет вкладывать средства в свое развитие, а потребление населения будет оставаться сдержанным. Учитывая это, НБУ ожидает, что по итогам года экономика сократится примерно на треть.

При завершении активной фазы боевых действий до конца текущего года и полной разблокировке морских портов экономика начнет восстанавливаться в последующие годы и будет расти на уровне 5-6% в год.

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