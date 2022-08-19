НБУ обязал небанки раскрывать больше информации для клиентов — Finance.ua

НБУ обязал небанки раскрывать больше информации для клиентов Сегодня 11:29 — Фондовый рынок

НБУ обязал небанки раскрывать больше информации для клиентов

С 19 августа небанковские поставщики платежных услуг должны раскрывать больше информации в публичном доступе.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

«Национальный банк определил требования к порядку и объему информации, подлежащей раскрытию небанковскими поставщиками платежных услуг на собственных вебсайтах (вебстраницах), в местах предоставления услуг и по требованию пользователей», — говорится в сообщении.

Для чего это нужно:

это сделано с целью имплементации нового Закона Украины «О платежных услугах» и обеспечения прозрачности на рынке небанковских финансовых услуг;

такой шаг позволит пользователям получить всю необходимую информацию о поставщике платежной услуги, а значит, и принять решение о сотрудничестве.

Какие данные будут раскрывать небанковские поставщики платежных услуг:

собственные регистрационные данные и контактную информацию;

сведения о полученных лицензиях;

информацию о платежных услугах, предоставляемых пользователям;

сведения об участии в платежных системах, выполнении функций оператора платежной системы и т.д.

Кроме того, для пользователей будет доступна информация об обособленных подразделениях и коммерческих агентах небанковских поставщиков платежных услуг.

Обязательной для раскрытия также является годовая финансовая и консолидированная финансовая отчетность, подтвержденная независимым аудитором вместе с его отчетом. Для небанковских предоставителей платежных услуг, созданных в форме акционерного общества, будет обнародован отчет о корпоративном управлении.

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