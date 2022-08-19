НБУ обязал небанки раскрывать больше информации для клиентов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ обязал небанки раскрывать больше информации для клиентов

Фондовый рынок
40
НБУ обязал небанки раскрывать больше информации для клиентов
НБУ обязал небанки раскрывать больше информации для клиентов
С 19 августа небанковские поставщики платежных услуг должны раскрывать больше информации в публичном доступе.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
«Национальный банк определил требования к порядку и объему информации, подлежащей раскрытию небанковскими поставщиками платежных услуг на собственных вебсайтах (вебстраницах), в местах предоставления услуг и по требованию пользователей», — говорится в сообщении.
Для чего это нужно:
  • это сделано с целью имплементации нового Закона Украины «О платежных услугах» и обеспечения прозрачности на рынке небанковских финансовых услуг;
  • такой шаг позволит пользователям получить всю необходимую информацию о поставщике платежной услуги, а значит, и принять решение о сотрудничестве.
Какие данные будут раскрывать небанковские поставщики платежных услуг:
  • собственные регистрационные данные и контактную информацию;
  • сведения о полученных лицензиях;
  • информацию о платежных услугах, предоставляемых пользователям;
  • сведения об участии в платежных системах, выполнении функций оператора платежной системы и т.д.
Кроме того, для пользователей будет доступна информация об обособленных подразделениях и коммерческих агентах небанковских поставщиков платежных услуг.
Обязательной для раскрытия также является годовая финансовая и консолидированная финансовая отчетность, подтвержденная независимым аудитором вместе с его отчетом. Для небанковских предоставителей платежных услуг, созданных в форме акционерного общества, будет обнародован отчет о корпоративном управлении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.