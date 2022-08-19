НБУ обязал небанки раскрывать больше информации для клиентов — Finance.ua

НБУ обязал небанки раскрывать больше информации для клиентов
С 19 августа небанковские поставщики платежных услуг должны раскрывать больше информации в публичном доступе.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
«Национальный банк определил требования к порядку и объему информации, подлежащей раскрытию небанковскими поставщиками платежных услуг на собственных вебсайтах (вебстраницах), в местах предоставления услуг и по требованию пользователей», — говорится в сообщении.
Для чего это нужно:
- это сделано с целью имплементации нового Закона Украины «О платежных услугах» и обеспечения прозрачности на рынке небанковских финансовых услуг;
- такой шаг позволит пользователям получить всю необходимую информацию о поставщике платежной услуги, а значит, и принять решение о сотрудничестве.
Какие данные будут раскрывать небанковские поставщики платежных услуг:
- собственные регистрационные данные и контактную информацию;
- сведения о полученных лицензиях;
- информацию о платежных услугах, предоставляемых пользователям;
- сведения об участии в платежных системах, выполнении функций оператора платежной системы и т.д.
Кроме того, для пользователей будет доступна информация об обособленных подразделениях и коммерческих агентах небанковских поставщиков платежных услуг.
Обязательной для раскрытия также является годовая финансовая и консолидированная финансовая отчетность, подтвержденная независимым аудитором вместе с его отчетом. Для небанковских предоставителей платежных услуг, созданных в форме акционерного общества, будет обнародован отчет о корпоративном управлении.
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