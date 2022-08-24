Меньше яхты олигарха: сколько стоит огневой паритет Украины в войне — Finance.ua
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Меньше яхты олигарха: сколько стоит огневой паритет Украины в войне

Казна и Политика
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Меньше яхты олигарха: сколько стоит огневой паритет Украины в войне
Для того чтобы Украина достигла огневого паритета в войне с россией, нужно 50 HIMARS, а это по стоимости меньше, чем цена яхты олигарха.
Об этом сообщает в Twitter советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
1 система HIMARS — 4 млн долларов, 50 систем — 200 млн долларов + боеприпасы. Цена достижения огневого паритета и уничтожения российского армейского материально-технического обеспечения меньше, чем... яхта российского олигарха
— говорит советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По мнению Подоляка, это не огромные деньги, но это то, что «полностью изменило бы ход этой войны».
Напомним, ранее стало известно о том, что уже в ближайшее время общее количество систем HIMARS в Украине достигнет 22 единиц.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что для контрнаступления нужно получить около 100 систем HIMARS.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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