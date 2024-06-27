Украина на 63-м месте в индексе готовности стран к ИИ — Finance.ua

Украина на 63-м месте в индексе готовности стран к ИИ Сегодня 03:23 — Технологии&Авто

Украина на 63-м месте в индексе готовности стран к ИИ

Украина занимает 63-е место в списке стран с индексом готовности к искусственному интеллекту, основанному на анализе цифровой инфраструктуры, человеческого капитала, трудовой политики, инноваций, интеграции и регулирования.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные заместителем начальника отдела структурной и климатической политики департамента исследований Международного валютного фонда (МВФ) Джованни Мелина.

Новый индекс готовности к искусственному интеллекту отслеживает 174 экономики. В пятерке стран-лидеров — Сингапур (0,8), Дания (0,77), США (0,77), Нидерланды (0,76) и Эстония (0,76). В первую десятку стран также входят Финляндия (0,75), Швейцария (0,75), Новая Зеландия (0,75), Германия (0,75), Швеция (0,74).

Украина занимает 63 место с индексом готовности к ИИ (0,51).

Замыкают список, занимая 173-е и 174-е места соответственно, Афганистан (0,13) и Южный Судан (0,1).

На основании нового индекса доходов можно заключить, что богатые страны, как правило, лучше подготовлены к внедрению ИИ, чем страны с низким уровнем дохода, говорится в тексте.

«Измерить степень готовности непросто, в том числе потому, что институциональные требования к интеграции ИИ в масштабах всей экономики все еще не определены. Как показывает панель, разные страны находятся на разных стадиях готовности к использованию потенциальных преимуществ ИИ и управлению рисками», — отметил Мелина.

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Он также является автором исследования МВФ о влиянии ИИ на мировой рынок труда. Из него, в частности, следует, что ИИ может повлиять почти на 40% рабочих мест во всем мире и может увеличить неравенство между странами.

На основании проведенных исследований МВФ считает, что искусственный интеллект может повысить производительность труда, ускорить экономический рост и увеличить доходы населения. Однако он также может уничтожить миллионы рабочих мест и усугубить неравенство. Под угрозой может оказаться 33% рабочих мест в странах с развитой экономикой, 24% - в развивающихся странах и 18% - в странах с низким уровнем дохода.

С другой стороны, в странах с развитой экономикой около 30% рабочих мест могут выиграть от интеграции ИИ. Работники, способные использовать эту технологию, могут получить повышение заработной платы или производительности труда, в то время как те, кто не может этого сделать, могут отстать. Молодым работникам будет легче использовать открывающиеся возможности, тогда как пожилые работники могут испытывать трудности с адаптацией.

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В МВФ считают, что директивным органам в странах с развитой экономикой следует расширять системы социальной защиты, инвестировать в обучение работников и уделять приоритетное внимание инновациям и интеграции ИИ. Координируя свои действия на глобальном уровне, эти страны также должны усилить регулирование, чтобы защитить людей от потенциальных рисков и злоупотреблений и укрепить доверие к ИИ. Приоритетом политики для стран с формирующимся рынком и развивающихся экономик должно стать создание прочного фундамента путем инвестирования в цифровую инфраструктуру и цифровое обучение работников.

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