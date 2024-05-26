Как изменится мировой ВВП в 2030 году благодаря искусственному интеллекту — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как изменится мировой ВВП в 2030 году благодаря искусственному интеллекту

Мир
22
Как изменится мировой ВВП в 2030 году благодаря искусственному интеллекту
Как изменится мировой ВВП в 2030 году благодаря искусственному интеллекту
В 2030 году мировой ВВП может вырасти на 14% благодаря искусственному интеллекту, что равняется дополнительным $15,7 трлн. Это делает ИИ самой большой коммерческой возможностью в современной экономике.
Об этом говорится в исследовании PwC.
$15,7 трлн — это больше нынешнего объема производства Китая и Индии вместе взятых. Из них $6,6 трлн, вероятно, будет получено за счет повышения производительности, а $9,1 трлн — побочных эффектов потребления.
Читайте также
Наибольшие экономические выгоды от ИИ получат Китай (26% роста ВВП в 2030 году) и Северная Америка (14,5% рост), что эквивалентно $10,7 трлн и составляет почти 70% глобального экономического влияния.
45% общего экономического роста к 2030 году обеспечит усовершенствование продуктов, что будет стимулировать потребительский спрос.
Это связано с тем, что ИИ будет способствовать большему разнообразию продуктов, которые со временем станут более персонализированными, привлекательными и доступными по цене.
Читайте также
Согласно анализу, здравоохранение, автомобильная промышленность и финансовые услуги — секторы с наибольшим потенциалом для совершенствования продуктов и прорывов благодаря ИИ.
Однако в отдельных областях других секторов также существует значительный потенциал для получения конкурентных преимуществ.
Хотя некоторые рынки, секторы и отдельные компании более развиты, чем другие, в целом ИИ все еще находится на очень ранней стадии развития.
С макроэкономической точки зрения, для развивающихся рынков существуют возможности опередить более развитые аналоги.

Как заработать с помощью искусственного интеллекта

По материалам:
Ain.Ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.