Как изменится мировой ВВП в 2030 году благодаря искусственному интеллекту — Finance.ua

Как изменится мировой ВВП в 2030 году благодаря искусственному интеллекту
В 2030 году мировой ВВП может вырасти на 14% благодаря искусственному интеллекту, что равняется дополнительным $15,7 трлн. Это делает ИИ самой большой коммерческой возможностью в современной экономике.
Об этом говорится в исследовании PwC.
$15,7 трлн — это больше нынешнего объема производства Китая и Индии вместе взятых. Из них $6,6 трлн, вероятно, будет получено за счет повышения производительности, а $9,1 трлн — побочных эффектов потребления.
Наибольшие экономические выгоды от ИИ получат Китай (26% роста ВВП в 2030 году) и Северная Америка (14,5% рост), что эквивалентно $10,7 трлн и составляет почти 70% глобального экономического влияния.
45% общего экономического роста к 2030 году обеспечит усовершенствование продуктов, что будет стимулировать потребительский спрос.
Это связано с тем, что ИИ будет способствовать большему разнообразию продуктов, которые со временем станут более персонализированными, привлекательными и доступными по цене.
Согласно анализу, здравоохранение, автомобильная промышленность и финансовые услуги — секторы с наибольшим потенциалом для совершенствования продуктов и прорывов благодаря ИИ.
Однако в отдельных областях других секторов также существует значительный потенциал для получения конкурентных преимуществ.
Хотя некоторые рынки, секторы и отдельные компании более развиты, чем другие, в целом ИИ все еще находится на очень ранней стадии развития.
С макроэкономической точки зрения, для развивающихся рынков существуют возможности опередить более развитые аналоги.
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