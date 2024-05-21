ИИ увеличит пропасть между богатыми и бедными, — эксперт Сегодня 03:00 — Криптовалюта

ИИ увеличит пропасть между богатыми и бедными, — эксперт

Один из пионеров ИИ-отрасли Джеффри Хинтон предложил правительствам ввести безусловный базовый доход для смягчения влияния искусственного интеллекта на рынок труда.

«Крестный отец ИИ» выразил обеспокоенность тем, что «искусственный интеллект возьмет на себя много рутинных задач». Потребуется реформа льгот, которая предоставит фиксированные суммы денег каждому гражданину, добавил он.

«Со мной консультировались люди на Даунинг-стрит, и я посоветовал им, что универсальный базовый доход — это хорошая идея», — отметил он.

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По словам Хинтона, хоть ИИ и повысит производительность и благополучие, деньги получат богатые люди, «а не те, кто потерял работу». Это будет очень плохо для общества, заявил профессор.

Концепция безусловного базового дохода означает, что правительство выплачивает всем гражданам установленную сумму независимо от их достатка.

По словам критиков, это будет очень дорого и отвлечет средства от государственных услуг, а также не обязательно поможет снизить уровень бедности. Представитель властей Великобритании заявил, что «планов по введению безусловного базового дохода нет».

Также Хинтон подтвердил свою обеспокоенность по поводу возникновения угрозы исчезновения человечества из-за ИИ.

Ученый заявил, что события прошлого года показали нежелание правительств ограничивать использование алгоритмов в военных целях. В то же время конкуренция за быструю разработку продуктов может привести к рискам со стороны технологических компаний, которые «не приложат достаточные усилия для обеспечения безопасности».

«Через пять лет или два десятилетия вероятность возможного столкновения с проблемой искусственного интеллекта, пытающегося захватить власть, составляет 50%», — предположил ученый.

По его словам, это может привести к «угрозе вымирания», потому что человечество способно «создать форму интеллекта, которая просто лучше биологической».

Хинтон предположил способность ИИ «развиваться для получения мотивации к самосовершенствованию и автономно разрабатывать подзадачу — получение контроля».

Он отметил, что уже есть свидетельство склонности больших языковых моделей к обману. По словам профессора, недавнее применение искусственного интеллекта для генерации тысяч военных целей — это «тонкая грань».

«Больше всего меня беспокоит момент, когда он сможет самостоятельно принимать решение об убийстве людей», — сказал ученый.

Хинтон подчеркнул необходимость создания международных договоров типа Женевских конвенций для регулирования военного использования искусственного интеллекта.

«Но я не думаю, что это случится, пока не произойдут очень неприятные вещи», ― добавил он.

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