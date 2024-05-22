Отнимет работу у людей: «крестный отец ИИ» предлагает решение проблемы — Finance.ua

Отнимет работу у людей: «крестный отец ИИ» предлагает решение проблемы Сегодня 02:49 — Технологии&Авто

Отнимет работу у людей: «крестный отец ИИ» предлагает решение проблемы

«Крестный отец искусственного интеллекта» Джеффри Гинтон считает, что введение универсального базового дохода может решить проблему возможного дефицита рабочих мест, спровоцированную развитием ИИ.

Об этом сообщил Insider.

Джеффри Хинтон рассказал BBC, что «очень озабочен тем, что искусственный интеллект будет заниматься многими видами простого труда».

«Со мной консультировались люди с Даунинг-стрит. Я посоветовал им, что универсальный базовый доход — это хорошая идея», — сказал он.

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Универсальный базовый доход подразумевает регулярные одинаковые выплаты всем гражданам страны, независимо от их дохода, социального статуса, возраста или работы без каких-либо встречных обязательств с их стороны.

В некоторых городах и штатах США экспериментировали с внедрением арантированного базового дохода, но для определенных категорий.

На эту идею также обратили внимание в ЮАР, Кении и Индию как способ борьбы с бедностью.

По мнению Хинтона, искусственный интеллект повысит производительность и увеличит доходы. Но если правительство не вмешается, это только сделает богатых еще богаче. И лишит бедных работы.

Хинтон выступает за более осторожный подход к разработке искусственного интеллекта и говорит, что искусственный интеллект может стать «угрозой исчезновения» для людей через 5−20 лет.

Также стоит отметить, что CEO OpenAI Сэм Альтман проводит собственный эксперимент с универсальным базовым доходом, результаты которого он ожидает в скором времени опубликовать. Он также недавно выдвинул идею «универсального базового вычисления». Вместо того, чтобы обналичивать, каждый мог бы получить часть будущей LLM, такой как GPT-7.

Напомним, ранее Джефри Гинтон заявил, что покидает Google. Причиной этого он назвал свою обеспокоенность тем, что ИИ нанесет много вреда.

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