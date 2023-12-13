Украина может ввести налог на сверхприбыль во время войны — Finance.ua
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Украина может ввести налог на сверхприбыль во время войны

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Украина может ввести налог на сверхприбыль во время войны
Украина может ввести налог на сверхприбыль во время войны
Украина может ввести налог на сверхприбыль во время войны. Как отмечено в документе, чтобы устранить негативное влияние на поведение налогоплательщиков и повысить стабильность частного сектора, будут обсуждены принципы налогообложения сверхприбылей компаний.
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В военное время власти обязуются обеспечить поступления в бюджет. Поэтому, если возникнет дополнительное давление расходов, одним из источников доходов госбюджета могут стать налоги с сверхприбылей предприятий.
Об этом говорится в меморандуме о финансовой и экономической политике, обнародованном на сайте МВФ.
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«Чтобы устранить негативное влияние на поведение налогоплательщиков и повысить стабильность частного сектора, будут обсуждены принципы налогообложения сверхприбылей компаний, включая указания чрезвычайных обстоятельств, при которых такие налоги могут применяться», — говорится в документе.
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Как отмечается в меморандуме, в качестве отправной точки для бюджета на 2024 год власти ввели разовое повышение налога на прибыль банков с 18 до 50 процентов в 2023 году. Затем налог составит 25% в последующие годы.
Далее, чтобы помочь создать буферы, Минфин должен создать рабочую группу до конца февраля 2024 года, которая сформулирует предложение с пакетом краткосрочных налоговых и неналоговых мер, которые дадут дополнительные поступления по крайней мере на 0,5% ВВП. Эти меры могут быть активированы в 2024 году, если возникнет дополнительное давление расходов.
По материалам:
УНН
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