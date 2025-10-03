Переименование копеек обойдется государству в дополнительные расходы — Шапран Сегодня 18:30

Переименование копеек обойдется государству в дополнительные расходы — Шапран

Бывший член совета Национального банка Виталий Шапран прокомментировал инициативу переименования копеек в шаги. Он назвал несколько проблемных моментов, которые не были учтены в законопроекте.

Историческая целесообразность

По словам Шапрана, хотя отказ от российских имперских названий вполне логичный, «шаг» не является удачной альтернативой. Монет с таким названием в Украине никогда не было в обращении. «Функцию мелких денег с таким названием выполняли почтовые марки в начале ХХ ст., когда Украина переживала не лучшие времена своей истории», — отметил он.

По его мнению, решение о названии принималось узким кругом без широкого общественного обсуждения.

Расходы для государства

Шапран подчеркнул, что переименование потребует дополнительных расходов — от PR-кампаний до изменения программного обеспечения в банках и государственных структурах. Это также требует новых учебных материалов для банков и разъяснений для населения.

«То, что такие расходы могут проводить мимо сметы НБУ, вовсе не означает, что государство не теряет эти средства, которые можно было бы направить на более полезные проекты», — добавил он.

Воздействие инфляции и потребности бизнеса

За время дискуссий о шагах инфляция фактически обесценила 10 копеек, а со временем может исчезнуть и потребность в монете номиналом 50 копеек. К тому же торговые сети уже адаптировались, заменяя мелкие остатки бонусами на карты лояльности. По мнению Шапрана, необходимы дополнительные исследования экономической целесообразности такого шага.

Риск путаницы для населения

Если одновременно в обращении останутся и копейки, и шаги, это может создать путаницу. Подобная проблема уже существует с разными вариантами монет в 1 и 2 гривны, которые трудно отличить между собой.

«Уже лет 5 на рынке существует проблема, когда часть граждан отказываются брать на сдачц монету в 1 грн из желтого металла, считая, что ее оборот завершен. А вот монеты 1 и 2 грн нового образца из белого металла настолько похожи друг на друга, что их часто путают, и это вызывает сильные неудобства в наличном обращении. Поэтому вместо того, чтобы решить уже имеющиеся проблемы в наличном обращении, НБУ тратит время своих работников, а значит и денежные средства, на меры по переименованию, которые носят либо сомнительный, либо несрочный характер», — пояснил бывший член Совета НБУ.

Отставание от мировых трендов

Шапран также обратил внимание, что россия и Китай активно работают над внедрением цифровых валют. В Украине же ресурсы Нацбанка тратятся на переименование монет вместо разработки цифровой гривны, которая могла бы стать важным инструментом как для экономики, так и для военных нужд.

«россияне стоят на пороге внедрения цифрового рубля. 17 сентября председатель финансового комитета Государственной думы рф получил зарплату в цифровых рублях. Для рф с большой территорией внедрение цифрового рубля будет иметь значительный эффект экономии на обслуживании ЦБР денежного обращения. Есть сомнения, что сэкономленные средства рф направит на финансирование агрессии против Украины. В то же время вместо активной разработки проекта цифровой гривны и подстройки ее под нужды военных и населения НБУ тратит значительные человеческие ресурсы на формалистические действия по переименованию мелкой монеты», — подчеркнул Шапран.

Напомним, авторы законопроекта № 14093 называют отказ от копеек важным и необходимым шагом, поскольку они остались в обращении только во враждебных Украине государствах. После распада СССР их продолжают чеканить только в беларуси, россии и непризнанном Приднестровье. Что предлагает законопроект:

до конца 2025 года произвести 20 млн монет номиналом 50 шагов;

50 копеек не изымают сразу, ведь на 1 сентября 2025 года в обращении находится 1,4 млрд монет этого номинала.

во время переходного периода в обращении будут одновременно действовать копейка и шаг;

соотношение копейки к шагу — 1:1.

Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.