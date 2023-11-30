ФЛП пересчитают налоги: сколько будут платить разные группы в 2024 году — Finance.ua

ФЛП пересчитают налоги: сколько будут платить разные группы в 2024 году Сегодня 15:00 — Казна и Политика

ФЛП пересчитают налоги: сколько будут платить разные группы в 2024 году

В 2024 году в Украине не планируется изменение налоговых ставок для малых и средних предпринимателей. Однако в подписанный президентом госбюджет-2024 заложено повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. От их размеров зависят как суммы налогов, уплачиваемые всеми ФЛП (физлица-предприниматели), так и лимиты разных групп «упрощенки».

Повышение соцстандартов прописано в бюджете . Как оно повлияет на платежи ФЛП.

Поскольку в следующем году в два этапа повысят минимальную зарплату, до 8000 грн, изменится и минимальный размер единого социального взноса (ЕСВ), также поэтапно. Его сумма составляет 22% от минзарплаты, в результате взнос будет таким:

1562 грн в месяц, или 4686 грн в квартал — с января по июль 2024 года;

1760 грн в месяц, или 5280 грн в квартал — с июля 2024-го по январь 2025-го.

Кроме того, в Украине поднимут прожиточный минимум для всех основных социальных и демографических групп. Впрочем, для ФЛП важен только показатель для трудоспособных лиц (3028 грн в 2024-м) — от него зависит единый налог, уплачиваемый ФЛП первой группы. Ставка составляет 10% от прожиточного минимума, а потому в 2024 году размер налога составит 302,8 грн.

ФЛП второй группы платят единый налог в размере 20% минималки. Соответственно, он тоже повысится. Правда, пересмотр состоится один раз, а не два, потому что в расчете налоговой ставки учитывается минималка, установленная по состоянию на 1 января отчетного года. Таким образом, в течение 2024 года единый налог ФЛП второй группы составит 1420 грн в месяц.

Для третьей группы ФЛП размер единого налога не изменится. Он зависит не столько от соцстандартов, сколько от дохода предпринимателя: 5% дохода (если ФЛП не зарегистрировано плательщиком НДС), или 3% дохода «плюс» НДС.

Как изменятся лимиты ФЛП в 2024-м

Упрощенная система налогообложения предполагает разделение ФЛП на группы — в зависимости от оборота того или иного бизнеса. Лимит такого оборота законодательно установлен не в гривнах, а в минимальных зарплатах (на начало года).

Поэтому с повышением минималки до 7100 с 1 января лимиты для ФЛП тоже изменятся. Так, с нового года разделение на группы будет следующим:

первая группа — годовой оборот максимум 167 минзарплат, то есть 1 млн 185 тыс. 700 грн;

вторая группа — лимит оборота составляет 834 минималки, или 5 млн 921 тыс. 400 грн;

третья группа — ограничение установлено на уровне 1167 минзарплат, или 8 млн 285 тыс. 700 грн.

При превышении лимитов ФЛП автоматически переводится на другую группу налогообложения или на общую систему. В таком случае изменяются и суммы налогов, которые должен платить предприниматель.

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Обозреватель По материалам:

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