Украина и Великобритания приступают к реализации первых 13 инновационных проектов в энергетике — Finance.ua

Украина и Великобритания приступают к реализации первых 13 инновационных проектов в энергетике Сегодня 17:33 — Энергетика

Украина и Великобритания приступают к реализации первых 13 инновационных проектов в энергетике

Украина и Великобритания приступают к реализации первых 13 инновационных проектов в энергетике в рамках программы InnovateUkraine.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

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Об успешном начале реализации проектов, направленных на восстановление энергетической системы Украины, сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи с Германом Галущенко в Киеве 2 мая. Он отметил, что именно зеленые технологии и зеленая энергетика могут обеспечить энергетическую независимость стран в условиях, когда россия пытается использовать энергию для формирования зависимости.

«Сегодня есть шанс продемонстрировать, что в борьбе за энергетическую независимость мы боремся за будущее. Ведь зеленый переход — это не просто об экологии или децентрализованной генерации. Для Украины — это вопрос национальной безопасности. Уверен, что реализация проекта в сфере зеленых технологий имеет большое значение для будущего сотрудничества Украины и Великобритании в энергетическом секторе», отметил Герман Галущенко.

Финансирование проектов в рамках программы на сумму 16 миллионов фунтов стерлингов обеспечит правительство Соединенного Королевства.

Среди отобранных для инвестирования — проекты в сфере энергоэффективности и теплоснабжения, внедрение инновационных решений по аккумуляторным батареям для возобновляемых источников энергии и инновационных технологий для оптимизации и увеличения производства биогаза. Соответствующие проекты планируется воплотить в течение следующих двух лет, у них будет поддержка для дальнейшего поиска инвестиций и выхода на рынок.

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Программа InnovateUkrainе, реализуемая британским инновационным агентством, также привлечет дополнительные 5 миллионов фунтов от частного сектора и предусматривает сотрудничество между более чем 50 британскими и украинскими организациями.

Напомним, ранее Президент озвучил задачу для энергетики. В энергетической сфере Украины необходимо объединить два процесса — защиту энергетики от ударов и подготовку к следующему отопительному сезону.

«Сейчас нужно объединить два процесса: защиту энергетики от ударов в это время и обеспечение наших людей электричеством, а также пора начинать подготовку и к следующему отопительному сезону», — подчеркнул Зеленский. Президент отметил, что нужно «сделать максимум для защиты жизни».

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