Президент озвучил задачу для энергетики — Finance.ua

Президент озвучил задачу для энергетики Сегодня 11:44 — Энергетика

Президент озвучил задачу для энергетики

В энергетической сфере Украины необходимо объединить два процесса — защиту энергетики от ударов и подготовку к следующему отопительному сезону.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил Владимир Зеленский, рассказывая об итогах заседания Ставки.

«Прошлись сегодня и по вопросам защиты нашей энергетики — конкретных объектов от конкретных угроз. Сейчас нужно объединить два процесса: защиту энергетики от ударов в это время и обеспечение наших людей электричеством, а также уже пора начинать подготовку и к следующему отопительному сезону», — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что нужно «сделать максимум защиты жизни».

«Задача очевидная: должны сделать максимум для защиты жизни, и каждый аспект этой работы — от ПВО и РЭБ на объектах до необходимых строительств и поставок — все это персональная ответственность каждого, кто привлечен к работе. От правительства и Воздушных сил до энергокомпаний и местных служб», — подчеркнул глава государства.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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