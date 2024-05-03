Президент озвучил задачу для энергетики — Finance.ua

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Президент озвучил задачу для энергетики

Энергетика
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Президент озвучил задачу для энергетики
Президент озвучил задачу для энергетики
В энергетической сфере Украины необходимо объединить два процесса — защиту энергетики от ударов и подготовку к следующему отопительному сезону.
Об этом в вечернем видеообращении сообщил Владимир Зеленский, рассказывая об итогах заседания Ставки.
«Прошлись сегодня и по вопросам защиты нашей энергетики — конкретных объектов от конкретных угроз. Сейчас нужно объединить два процесса: защиту энергетики от ударов в это время и обеспечение наших людей электричеством, а также уже пора начинать подготовку и к следующему отопительному сезону», — подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что нужно «сделать максимум защиты жизни».
«Задача очевидная: должны сделать максимум для защиты жизни, и каждый аспект этой работы — от ПВО и РЭБ на объектах до необходимых строительств и поставок — все это персональная ответственность каждого, кто привлечен к работе. От правительства и Воздушных сил до энергокомпаний и местных служб», — подчеркнул глава государства.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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