Украина и США согласовали детали соглашения о полезных ископаемых — Finance.ua

Украина и США согласовали детали соглашения о полезных ископаемых Сегодня 10:02 — Казна и Политика

Украина и США согласовали детали соглашения о полезных ископаемых

Украина согласовала условия соглашения с США о совместной разработке своих минеральных ресурсов, включая нефть и газ. В соглашении отсутствует какая-либо ссылка на гарантии безопасности США, на которых настаивал Киев.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на проект документа.

Киев готов подписать соглашение после того, как США отказались от требований о праве на $500 млрд потенциального дохода от разработки ресурсов, рассказали неназванные украинские чиновники.

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По их словам, Киеву удалось договориться «о гораздо более выгодных условиях», и представили соглашение как «способ расширения отношений с США для укрепления перспектив Украины после трех лет войны».

Окончательная версия соглашения от 24 февраля предусматривает создание фонда, в который Украина будет вносить 50% доходов от «будущей монетизации» государственных минеральных ресурсов, включая нефть и газ, а также сопутствующей логистики. Фонд будет инвестировать в проекты в Украине, отметило издание.

В него не входят минеральные ресурсы, уже пополняющие бюджет Украины — например, «Нафтогаз» или «Укрнафта».

Мандат фонда на инвестирование в Украину — это уступка, которой добивалась Украина. США будут поддерживать экономическое развитие Украины в будущем, говорится в документе.

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При этом пока не решен ряд важных вопросов: размер доли США в фонде и условия соглашений о «совместном владении», не согласована юрисдикция соглашения.

Украинские чиновники надеются, что это соглашение улучшит отношения с администрацией Трампа и откроет путь долгосрочным обязательствам США в сфере безопасности, отметило издание.

«Соглашение о полезных ископаемых — это только часть общей картины. Мы неоднократно слышали [это] от администрации США», — заявила FT Ольга Стефанишина, вице-премьер, руководившая переговорами.

Никакие доходы не перейдут из рук в руки, пока фонд не будет создан, что даст им время уладить любые потенциальные разногласия, говорят собеседники издания.

По данным ЭП, также ознакомившейся с проектом, фонд, куда Украина будет отчислять доходы от добычи ресурсов, будет управляться совместно. При этом США получат полномочия по принятию решений в рамках американского законодательства.

Доли Украины и США в собственности фонда будут высчитываться в соответствии с размером взносов стран. Взносы будут реинвестироваться как минимум раз в год в украинскую экономику. США и Украина не смогут продавать или передавать доли в фонде без предварительного согласия другой стороны, пишет издание.

Высокопоставленные чиновники США в последние дни давили на Зеленского, чтобы тот подписал соглашение. Однако президент Украины заявил, что у соглашения должны быть четкие гарантии безопасности. Как сообщили источники Sky News, Зеленский не готов одобрить соглашение, поскольку Украина видит ряд проблемных вопросов в проекте.

Украина 22 февраля рассматривала новую версию соглашения об использовании природных ресурсов, которое отклонила ранее. Проект соглашения оказался более жестким, чем первый вариант, сообщила NYT со ссылкой на источники.

США противятся включению гарантий безопасности в соглашение о недрах, сообщил 24 февраля источник CNN. По словам украинского источника, знакомого с ходом переговоров, окончательный проект соглашения между США и Украиной о ресурсах был представлен Вашингтону. Источник сообщил, что «наиболее проблемные пункты исключены из проекта, однако американская сторона всячески сопротивляется включению в документ гарантий безопасности».

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