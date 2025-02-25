Шмыгаль рассказал о подготовке соглашения с США — Finance.ua

Шмыгаль рассказал о подготовке соглашения с США
Украина и США обсуждают возможность создания инвестиционного фонда, куда Киев будет инвестировать будущие доходы от добычи критических минералов, а Вашингтон будет вносить деньги в разные направления, взносы будут примерно 50 на 50.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В ходе дискуссии по случаю специальной встречи YES «Три года — Время побеждать» премьер подчеркнул, что Украина не обсуждает ни один вопрос о критических минералах без гарантий безопасности, без мирного плана. И сегодня Украина обсуждает с Соединенными Штатами эти два пункта: гарантии безопасности и экономическое сотрудничество. В вопросе экономического сотрудничества рассматриваются разные сферы, в частности восстановление.
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«Мы предлагаем одинаковые условия для европейских партнеров, для партнеров G7 — то есть для всех, кто участвует в поддержке Украины в течение этих трех лет», — рассказал он.
Глава украинского правительства добавил, что Украина сейчас обсуждает с Соединенными Штатами возможность создания общего инвестиционного фонда, в который Украина будет инвестировать будущие доходы от добычи критически важного сырья, от доходов, получаемых государственными предприятиями.
«И это вклад Украины. Со стороны США будет вклад в виде наличных денег, то есть фактически денег, на разные направления: на безопасность, на экономическое развитие, на капитальные инвестиции в инфраструктуру Украины. И это будет примерно 50 на 50 вкладов в такой своеобразный фонд. Таким образом этот фонд будет управляться как правительствами Украины, так и Соединенных Штатов», — сообщил Шмыгаль.
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По его словам, это соглашение будет подготовлено. Он добавил, что сейчас готовится только первое соглашение о намерениях создать такой инвестиционный фонд между двумя странами.
«То есть ничего экстраординарного. Ничего подобного колониальному соглашению не обсуждается. Абсолютно, еще раз вас уверяю», — подчеркнул премьер-министр.
Кроме того, он отметил, что европейская интеграция, заложенная в этом документе, и это соглашение о создании инвестиционного фонда не может противоречить существующему соглашению об ассоциации с Европейским Союзом, а также соглашениям с международными финансовыми организациями (МВФ, Всемирным банком).
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Она не может противоречить этому соглашению, которое Украина подпишет с Соединенными Штатами. «Сейчас у нас очень конструктивный диалог. Соединенные Штаты — наш партнер, и в этом нет никаких сомнений», — подчеркнул Шмыгаль.
Как рассказал премьер, еще ранее Украина с европейцами «исследовала» месторождения 22 из 30 критических видов минералов, которые интересны Европе, а также несколько меморандумов с ЕС. В частности Украина является членом некоторых альянсов в Европейском Союзе по сырью, соглашения были подписаны 3−4 года назад.
«Прежде всего, нужно это добыть, а затем оценить, сколько это стоит. И это не один десяток лет работы», — добавил он.
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