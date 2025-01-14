Украина и пять стран Европы планируют создавать совместные оборонные предприятия — вице-премьер Польши Сегодня 19:15 — Мир

Министры обороны Польши, Германии, Франции, Италии и Великобритании обсудили в Варшаве с участием в дистанционном режиме предложение министра обороны Украины Рустема Умерова о создании совместных предприятий в оборонной сфере.

Об этом в ходе пресс-конференции министров обороны в населенном пункте Геленув вблизи Варшавы заявил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Как отметил Косиняк-Камыш, сейчас Украина нуждается в поддержке со стороны стран Европы.

«Мы осознаем усталость от войны наших обществ, но особенно украинского общества. И эти огромные усилия, которые уже более 1000 дней осуществляют украинцы, борясь за свою свободу и безопасность в Европе, должны продолжаться», — отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что во время видеоконференции с министром Умеровым европейские министры подтвердили союзническую поддержку Украины и решительность по оказанию помощи, обучению украинских военных и т. д.

«Но главным пунктом в переговорах с министром Умеровым было развитие производственных мощностей между Европой и Украиной, между нашими компаниями, стран, которые здесь представлены, и украинскими компаниями», — подчеркнул Косиняк-Камыш.

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Он добавил, что речь идет о создании совместных предприятий, развитии производственных мощностей в европейских странах, а также развитии совместных инициатив с Украиной.

«Такие возможности сегодня есть и они не использованы. Это может быть огромная поддержка для воюющей Украины», — подчеркнул польский вице-премьер.

Косиняк-Камыш также отметил, что все присутствующие на встрече министры выразили заинтересованность в продолжении ежеквартальных встреч в формате Рамштайн во главе с США.

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Он также подчеркнул, что не может происходить никаких разговоров об Украине без Украины.

«Мы применяем этот принцип и будем делать это всегда», — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Он отметил, что следующая встреча министров обороны состоится в Париже. На нее будет приглашен генсек НАТО Марк Рютте, высокий представитель ЕС по внешней и безопасности политики Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, с которыми будет обсуждаться развитие ОПК в странах ЕС.

Как отметил по итогам встречи министр обороны Украины Рустем Умеров, в 2025 году Украина планирует рекордное производство вооружения на 35 миллиардов долларов.

Укрінформ По материалам:

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