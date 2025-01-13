«Подъемные» для военных: в Минобороны разъяснили, кому предусмотрена выплата и сколько платят — Finance.ua

«Подъемные» для военных: в Минобороны разъяснили, кому предусмотрена выплата и сколько платят Сегодня 14:01 — Личные финансы

«Подъемные» для военных: в Минобороны разъяснили, кому предусмотрена выплата и сколько платят

Военнослужащие, призванные на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, или по призыву лиц из резервистов в особый период не имеют права на получение подъемной помощи, а приобретут такое право только в случае заключения ими контракта о прохождении военной службы в ВСУ и последующего переезда в новое место службы из одного населенного пункта в другой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Что такое подъемная помощь

Подъемная помощь — это денежная компенсация расходов, понесенных военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, и проходящими кадровую военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Она выплачивается при переезде в другой населенный пункт в связи с назначением на военную должность, зачислением на обучение в высшие военные учебные заведения, заведения высшего образования, имеющие военные учебные подразделения, и военные колледжи или учебные центры (учебные подразделения), срок обучения в которых составляет шесть месяцев и больше.

Подъемная помощь выплачивается при следующих основных условиях:

в случае переезда на новое место военной службы в другой населенный пункт в связи с назначением на военную должность, обучение;

в связи с передислокацией воинской части (подразделения воинской части), учреждения, организации в другой населенный пункт.

Инфографика: Минобороны

Размеры подъемной помощи

Подъемная помощь выплачивается в размере месячного денежного довольствия на военнослужащего и 50% месячного денежного довольствия на каждого члена семьи, переехавшего с ним на новое место военной службы.

Одновременно с подъемной помощью выплачиваются суточные, установленные Кабинетом Министров Украины для работников, пребывающих в командировке, за каждый день пребывания в пути на военнослужащего и каждого члена его семьи, который переехал вместе с ним.

Выплата производится по новому месту военной службы (месту обучения) в соответствии с приказом командира (начальника) воинской части (военного учебного заведения) с указанием начисленной суммы выплат.

Инфографика: Минобороны

Категории военнослужащих, имеющих право на получение подъемной помощи и суточных:

военнослужащим, принятым (призванным) на военную службу по контракту (по призыву лиц офицерского состава), и назначенным на должности в воинские части, которые дислоцируются вне пункта их постоянного проживания до принятия (призыва) на военную службу. При этом лицам, принятым на военную службу из запаса и окончившим военные колледжи или учебные центры (учебные подразделения), подъемная помощь выплачивается, если они по окончании этих заведений назначены в воинские части, расположенные вне пункта их постоянного проживания до принятия на военную службу;

военнослужащим, окончившим военные учебные заведения с присвоением офицерских званий, назначенным на должности в другие населенные пункты (вне места их обучения);

военнослужащим, назначенным после окончания военных учебных заведений (учебных центров или подразделений), срок обучения в которых составляет менее шести месяцев, на должности в воинские части, расположенные в пункте дислокации военного учебного заведения (учебного центра или подразделения) или других населенных пунктах (за исключением населенных пунктов, где военнослужащие проходили военную службу в направлении обучения);

военнослужащим, которые после командировки в государственные органы, предприятия, учреждения, организации, а также заведения общего среднего образования всех типов и форм собственности с оставлением на военной службе вернулись для дальнейшего прохождения военной службы в Вооруженные Силы Украины и назначены на должности в воинские части, дислоцированные в других населенных пунктах, чем те, в которых они занимали должности во время такой командировки;

военнослужащим, назначенным на должности для дальнейшего прохождения воинской службы из пункта постоянной дислокации воинской части в обособленное подразделение или из одного обособленного подразделения в другое обособленное подразделение этой же воинской части, которые дислоцированы в разных населенных пунктах;

военнослужащим, переехавшим на новое место службы из одного населенного пункта в другой в связи с назначением на должности в воинских частях, которым не определен пункт постоянной дислокации, подъемная помощь выплачивается единовременно независимо от дальнейшей смены пункта временной дислокации воинской части (в том числе в случае прибытия на место постоянной дислокации);

военнослужащим, которые назначены на должности в другую воинскую часть и прибыли в нее в период ее пребывания вне пункта постоянной дислокации, подъемная помощь выплачивается единовременно независимо от дальнейшей смены пункта временной дислокации воинской части (в том числе в случае возвращения ее на место постоянной дислокации);

военнослужащим (в том числе на членов их семьи) в случае их назначений на должности в экипаже строящихся кораблей и судов, перемещений в составе экипажей этих кораблей и судов из пунктов строительства в пункты постоянной дислокации и смены дислокации кораблей и судов с постановкой их на ремонт (выплачивается в соответствии с приказами командующего Военно-Морскими Силами) Вооруженных сил Украины);

военнослужащим других воинских формирований, принятым для дальнейшего прохождения военной службы в Вооруженные Силы Украины, в том числе после окончания учебных заведений других воинских формирований, и назначенным на должности в воинские части, дислоцированные в других населенных пунктах, чем те, в которых они проходили военную службу (обучались);

военнослужащим, прибывшим после окончания прохождения военной службы или учебы за границей, после назначения их на должности в воинскую часть, дислоцированную в других населенных пунктах, чем место военной службы, из которого они были направлены для прохождения военной службы или обучения за границей.

Право на получение подъемной помощи возникает:

на дату принятия военнослужащим должности и дел — для военнослужащих, переехавших на новое место службы из одного населенного пункта в другой в связи с назначением на должность;

на дату зачисления на обучение — для военнослужащих, которые зачислены на обучение в военные учебные заведения сроком более 6 месяцев;

на дату прибытия к месту дислокации, объявленную приказом командира воинской части — для военнослужащих, переехавших на новое место службы в составе воинской части (подразделения) в другой населенный пункт.

На членов семьи — на дату подачи рапорта на выплату подъемной помощи.

Инфографика: Минобороны

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.