Финансирование Сил обороны Украины в 2025 году: на что направят средства — Finance.ua

Финансирование Сил обороны Украины в 2025 году: на что направят средства Сегодня 09:47 — Казна и Политика

Финансирование Сил обороны Украины в 2025 году: на что направят средства

В 2025 году на финансирование Сил обороны будет выделено более 2,2 триллиона гривен, что превышает 26% ВВП Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает 24 канал.

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Премьер-министр отметил, что особое внимание будет уделено увеличению производственных мощностей украинского оборонно-промышленного комплекса, в частности, производству дронов, ракет, снарядов, артиллерии и бронированной техники.

«Особый акцент делаем на росте мощностей украинского ОПК. Больше дронов, ракет, снарядов, артиллерии, бронированной техники», — заявил Шмыгаль.

Премьер-министр выразил надежду на масштабирование «датской модели», которая предусматривает заказ вооружения для нужд Украины партнерами украинских оборонных предприятий.

Телеканал 24 По материалам:

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