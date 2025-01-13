Финансирование Сил обороны Украины в 2025 году: на что направят средства — Finance.ua

Финансирование Сил обороны Украины в 2025 году: на что направят средства
В 2025 году на финансирование Сил обороны будет выделено более 2,2 триллиона гривен, что превышает 26% ВВП Украины.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает 24 канал.
Премьер-министр отметил, что особое внимание будет уделено увеличению производственных мощностей украинского оборонно-промышленного комплекса, в частности, производству дронов, ракет, снарядов, артиллерии и бронированной техники.
«Особый акцент делаем на росте мощностей украинского ОПК. Больше дронов, ракет, снарядов, артиллерии, бронированной техники», — заявил Шмыгаль.
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