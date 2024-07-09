Украина и Еврокомиссия начали двусторонние встречи относительно скрининга законодательства — Finance.ua

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Украина и Еврокомиссия начали двусторонние встречи относительно скрининга законодательства

Казна и Политика
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Украина и Еврокомиссия начали двусторонние встречи относительно скрининга законодательства
Украина и Еврокомиссия начали двусторонние встречи относительно скрининга законодательства
В Брюсселе началась первая двусторонняя встреча Украина-ЕС по оценке адаптации украинского законодательства к праву Европейского Союза.
Как передает Евроинтеграционный портал, это следующий важный шаг на пути к членству в ЕС.
«Двухдневная встреча Европейской комиссии и Украины в рамках осуществления официального скрининга соответствия законодательства Украины праву ЕС посвящена переговорному разделу 5 „Публичные закупки“. Этот раздел входит в кластер 1 „Основы процесса вступления в ЕС“ — именно этот кластер во время переговоров открывается первым и закроется последним», — отмечается в сообщении.
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Украинская делегация представляет состояние приближения законодательства Украины к праву ЕС в сфере публичных закупок и институциональную состоятельность сектора, меры по противодействию коррупции, а также план полного приближения законодательства к праву ЕС.
Украинскую делегацию возглавила заместитель министра экономики Надежда Бигун, заместителем председателя делегации определен генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александр Ильков.
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В состав делегации вошли заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка, глава Антимонопольного комитета Павел Кириленко, генеральный директор Prozorro Николай Ткаченко, глава Государственной аудиторской службы Алла Басалаева.
Кроме того, приняли участие представители Министерства экономики, Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции, Антимонопольного комитета, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, Министерства обороны, Государственной аудиторской службы, Министерства финансов, а также Счетной палаты. Встреча проходит в гибридном формате с присутствием основной части украинской делегации в Брюсселе.
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Как сообщалось, с февраля по май продолжался первый этап скрининга — объяснительные сессии с Украиной и Молдовой — странами-кандидатами на вступление в ЕС.
Во время официального скрининга Европейская комиссия совместно со страной-кандидатом на членство в ЕС анализирует соответствие национального законодательства страны-кандидата соответствующему acquis ЕС (праву ЕС). Скрининг происходит по 33 переговорным разделам, сгруппированным по 6 кластерам (тематическим блокам).
По результатам скрининга Еврокомиссия подготовит отчет о соответствии законодательства Украины праву ЕС по каждому переговорному кластеру. На основании этого документа будет окончательно понятен уровень соответствия и дальнейший объем работы.
По материалам:
Укрінформ
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