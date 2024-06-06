Вступление Украины в ЕС: первый этап скрининга законодательства завершили — Стефанишина Сегодня 15:12 — Казна и Политика

Вступление Украины в ЕС: первый этап скрининга законодательства завершили — Стефанишина

Украина и ЕС завершили первый этап скрининга украинского законодательства на соответствие европейским нормам. Идет подготовка ко второй фазе.

Об этом сообщает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишина в Facebook.

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«По завершении первого этапа скрининга в Украину прибыла делегация Европейской комиссии, ответственная за проведение скрининга с европейской стороны, для подготовки нового этапа двусторонних встреч», — отметила она.

В первый день консультаций речь шла о методах и подходах проведения следующего этапа оценки украинского законодательства, а также ожидания от украинской стороны.

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«Рада поздравить всех нас с завершением первого этапа — более 30 разъяснительных сессий в рамках процесса официального скрининга. Украинские делегации в рамках сессий получили полезный опыт и необходимые знания, чтобы продолжать наше уверенное движение к полноценному членству. Надеюсь, сегодняшняя встреча позволит нам получше подготовиться к следующему этапу переговоров», — сказала министр.

Справка Finance.ua:

Европейская комиссия начала в январе скрининг украинского законодательства на соответствие с правовыми нормами Европейского Союза. Это обязательная процедура при вступлении в ЕС страны-кандидата.

«В ходе переговорного процесса мы начали процесс скрининга и утвердили соответствующие секторальные встречи, которые будут проходить в рамках скрининга. Также, по результатам переговоров, мы начинаем работу над дорожными картами в сферах верховенства права и реформы государственного управления, которые будут основой самого переговорного процесса, и, собственно, обсудили вопросы (формирования) переговорных команд. Это уже тот вопрос, который мы будем решать в Киеве. Со стороны Еврокомиссии это решение уже принято», — сказала Стефанишина.

Продолжительность переговоров о вступлении Украины в ЕС будет зависеть от конкретных договоренностей с государствами-членами. По ее словам, многое также будет зависеть от смены европейского руководства после выборов в Европарламент в 2024 году.

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