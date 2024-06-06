Вступление Украины в ЕС: первый этап скрининга законодательства завершили — Стефанишина — Finance.ua
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Вступление Украины в ЕС: первый этап скрининга законодательства завершили — Стефанишина

Казна и Политика
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Вступление Украины в ЕС: первый этап скрининга законодательства завершили — Стефанишина
Вступление Украины в ЕС: первый этап скрининга законодательства завершили — Стефанишина
Украина и ЕС завершили первый этап скрининга украинского законодательства на соответствие европейским нормам. Идет подготовка ко второй фазе.
Об этом сообщает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишина в Facebook.
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«По завершении первого этапа скрининга в Украину прибыла делегация Европейской комиссии, ответственная за проведение скрининга с европейской стороны, для подготовки нового этапа двусторонних встреч», — отметила она.
В первый день консультаций речь шла о методах и подходах проведения следующего этапа оценки украинского законодательства, а также ожидания от украинской стороны.
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«Рада поздравить всех нас с завершением первого этапа — более 30 разъяснительных сессий в рамках процесса официального скрининга. Украинские делегации в рамках сессий получили полезный опыт и необходимые знания, чтобы продолжать наше уверенное движение к полноценному членству. Надеюсь, сегодняшняя встреча позволит нам получше подготовиться к следующему этапу переговоров», — сказала министр.

Справка Finance.ua:

  • Европейская комиссия начала в январе скрининг украинского законодательства на соответствие с правовыми нормами Европейского Союза. Это обязательная процедура при вступлении в ЕС страны-кандидата.
  • «В ходе переговорного процесса мы начали процесс скрининга и утвердили соответствующие секторальные встречи, которые будут проходить в рамках скрининга. Также, по результатам переговоров, мы начинаем работу над дорожными картами в сферах верховенства права и реформы государственного управления, которые будут основой самого переговорного процесса, и, собственно, обсудили вопросы (формирования) переговорных команд. Это уже тот вопрос, который мы будем решать в Киеве. Со стороны Еврокомиссии это решение уже принято», — сказала Стефанишина.
  • Продолжительность переговоров о вступлении Украины в ЕС будет зависеть от конкретных договоренностей с государствами-членами. По ее словам, многое также будет зависеть от смены европейского руководства после выборов в Европарламент в 2024 году.
По материалам:
Finance.ua
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