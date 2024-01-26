ЕС начал скрининг законов Украины: Стефанишина рассказала детали о переговорах в Еврокомиссии — Finance.ua
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ЕС начал скрининг законов Украины: Стефанишина рассказала детали о переговорах в Еврокомиссии

Казна и Политика
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ЕС начал скрининг законов Украины: Стефанишина рассказала детали о переговорах в Еврокомиссии
ЕС начал скрининг законов Украины: Стефанишина рассказала детали о переговорах в Еврокомиссии
Европейская комиссия начала скрининг украинского законодательства в соответствии с правовыми нормами Европейского Союза, что является обязательной процедурой при вступлении в ЕС страны-кандидата.
Об этом в Брюсселе во время встречи с журналистами по итогам переговоров в Европейской комиссии заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
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«В ходе переговорного процесса мы начали процесс скрининга и утвердили соответствующие секторальные встречи, которые будут проходить в рамках скрининга. Так же, по результатам переговоров, мы начинаем работу над дорожными картами в сферах верховенства права и реформы государственного управления, которые будут основой самого переговорного процесса, и, собственно, обсудили вопросы (формирования) переговорных команд. Это уже тот вопрос, который мы будем решать в Киеве. Со стороны Еврокомиссии это решение уже принято», — сказала Стефанишина.
Она отметила, что скрининг украинского законодательства является длительным, очень детальным и техническим, предусматривающим проведение секторальных встреч по всем направлениям. Стороны согласовали график переговоров, которые начинаются с рассмотрения фундаментальных прав и реформ.
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«По первому блоку переговоры могут продолжаться месяц-два. Будем ждать решения мартовского Европейского совета. Он должен придать импульс дальнейшему переговорному процессу. Будем надеяться, выполнение Украиной четырех рекомендаций (которые отмечала Еврокомиссия. — Ред.) ускорит и принятие переговорной рамки для первого раунда переговоров», — заявила Стефанишина.
Она отметила, что Европейская комиссия ускоряет работу над оценкой имплементации законопроектов, принятых Украиной во исполнение этих рекомендаций. В частности, это дает возможность подготовить ко второму чтению и проголосовать закон о лоббизме, который является последним в «олигархическом» пакете.
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В этом же контексте происходит мониторинг деятельности антикоррупционных судебных органов — это новый элемент, направленный на оценку эффективности принятого законодательства. К этому, по словам Стефанишиной, могут добавиться другие правоохранительные органы с учетом последних событий в Украине.
«Безусловно, мы также работаем над имплементацией законодательства о национальных меньшинствах. Мы исходим из того, что у нас хорошая динамика, и еженедельно обсуждаем с европейскими коллегами, а также со странами-соседями, такими как Венгрия и Румыния, наши шаги. Так что надежды оптимистичные. Я уверена, что до марта нет никаких ограничений по обсуждению этих вопросов», — подчеркнула вице-премьер.
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Как сообщает Правительственный портал, во время учредительного заседания в рамках прошедшего в гибридном формате переговорного процесса в Брюсселе европейская сторона презентовала особенности и этапы проведения официального скрининга — оценки соответствия украинского законодательства праву ЕС, что является одним из ключевых этапов переговорного процесса. ЕС сформировал график встреч представителей украинских министерств и Еврокомиссии в рамках скрининга; подтверждена передача украинской стороне официальных материалов (guidance) для подготовки.
Украинская сторона, в свою очередь, представила видение национальной переговорной архитектуры. Участники встречи обсудили подходы к формированию переговорных команд, подготовку переговорной рамки ЕС и переговорной позиции Украины, проведение первой межправительственной конференции и календарь взаимодействия на ближайшие месяцы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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