В Минфине отчитались о подготовке к переговорам о вступлении в ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минфине отчитались о подготовке к переговорам о вступлении в ЕС

1
В Минфине отчитались о подготовке к переговорам о вступлении в ЕС
В Минфине отчитались о подготовке к переговорам о вступлении в ЕС
Министерство финансов прилагает значительные усилия для приближения украинского законодательства к законодательству ЕС. В рамках cелф-скрининга в Минфине обработали более 7 тысяч актов ЕС. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
«Минфин Украины полностью имплементировал 742 акта, 46% от общего количества имплементированных Украиной актов права ЕС для подготовки к переговорам о вступлении в ЕС. Также в процессе имплементации находятся 25 актов», — говорится в сообщении.
Министерство финансов прилагает значительные усилия для приближения украинского законодательства к законодательству ЕС.
Читайте также
В частности, делает шаги по совершенствованию таможенных и налоговых систем: приведение таможенного законодательства в соответствие с нормами ЕС, обеспечивая упрощение и стандартизацию таможенных процедур, внедрение электронной системы для мониторинга перемещения товаров, повышая эффективность таможенных процедур, внедрение мер, способствующих прозрачности и честности в налоговых вопросах, в частности ценообразования и избежания двойного налогообложения.
Также осуществляется внедрение новых законов, отвечающих международным стандартам по борьбе с отмыванием денег, усиливая мониторинг и контроль за финансовыми операциями.
В направлении управления государственными финансами Министерство финансов способствует введению новых процедур для более эффективного внутреннего контроля государственных финансов с целью предотвращения злоупотреблений и неэффективного использования бюджетных средств, а также усиления прозрачности и подотчетности.

Справка Finance.ua:

  • В декабре 2023 года был представлен отчет по результатам проведения первоначальной оценки состояния имплементации актов права Европейского Союза (acquis ЕС) — селф-скрининга.
  • Селф-скрининг — комплексный сравнительный анализ законодательства Украины относительно его соответствия праву Европейского Союза.
  • Министерство финансов определено ответственным за четыре переговорных раздела: налогообложение, Таможенный союз, финансовый контроль, финансовые и бюджетные положения, а также как соисполнитель в более чем 12 переговорных разделах.
  • В рамках cелф-скрининга в Министерстве финансов проработали более 7 тысяч актов ЕС.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.