В Минфине отчитались о подготовке к переговорам о вступлении в ЕС — Finance.ua

В Минфине отчитались о подготовке к переговорам о вступлении в ЕС Сегодня 11:12

В Минфине отчитались о подготовке к переговорам о вступлении в ЕС

Министерство финансов прилагает значительные усилия для приближения украинского законодательства к законодательству ЕС. В рамках cелф-скрининга в Минфине обработали более 7 тысяч актов ЕС. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

«Минфин Украины полностью имплементировал 742 акта, 46% от общего количества имплементированных Украиной актов права ЕС для подготовки к переговорам о вступлении в ЕС. Также в процессе имплементации находятся 25 актов», — говорится в сообщении.

Министерство финансов прилагает значительные усилия для приближения украинского законодательства к законодательству ЕС.

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В частности, делает шаги по совершенствованию таможенных и налоговых систем: приведение таможенного законодательства в соответствие с нормами ЕС, обеспечивая упрощение и стандартизацию таможенных процедур, внедрение электронной системы для мониторинга перемещения товаров, повышая эффективность таможенных процедур, внедрение мер, способствующих прозрачности и честности в налоговых вопросах, в частности ценообразования и избежания двойного налогообложения.

Также осуществляется внедрение новых законов, отвечающих международным стандартам по борьбе с отмыванием денег, усиливая мониторинг и контроль за финансовыми операциями.

В направлении управления государственными финансами Министерство финансов способствует введению новых процедур для более эффективного внутреннего контроля государственных финансов с целью предотвращения злоупотреблений и неэффективного использования бюджетных средств, а также усиления прозрачности и подотчетности.

Справка Finance.ua:

В декабре 2023 года был представлен отчет по результатам проведения первоначальной оценки состояния имплементации актов права Европейского Союза (acquis ЕС) — селф-скрининга.

Селф-скрининг — комплексный сравнительный анализ законодательства Украины относительно его соответствия праву Европейского Союза.



Министерство финансов определено ответственным за четыре переговорных раздела: налогообложение, Таможенный союз, финансовый контроль, финансовые и бюджетные положения, а также как соисполнитель в более чем 12 переговорных разделах.



В рамках cелф-скрининга в Министерстве финансов проработали более 7 тысяч актов ЕС.



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