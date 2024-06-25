ЕС официально начал переговоры о вступлении Украины и Молдовы — Finance.ua

ЕС официально начал переговоры о вступлении Украины и Молдовы
Европейский Союз официально начал переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляqен.
Это очень хорошая новость для народа Украины, Молдовы и всего Европейского Союза. Путь впереди будет сложным, но полным возможностей. Желаем удачного начала переговоров!" - написала она.
По словам президентf Еврокомиссии, народы Украины и Молдовы продемонстрировали «непреклонную преданность» присоединению к Евросоюзу. Обе страны начали масштабные реформы, однако Украину и Молдову до сих пор ждет «строгий и требовательный» путь.
Она также объяснила, что переговоры для вступления нужны, чтобы подготовить страну к членству в ЕС, поэтому они не могут быть «короткими путями».
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Еще 21 июня Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы. Межправительственные конференции для обеих стран начнутся сегодня, 25 июня. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, первая межправительственная конференция даст официальный старт переговорам о членстве Украины в ЕС.
Ранее издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, писало, что в Еврокомиссии рекомендовали начать переговоры по членству Украины и Молдовы в ЕС уже в июне, пока в Евросоюзе не начала председательствовать Венгрия.
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