Украина готовит стратегию возвращения граждан из-за границы
Министерство социальной политики, семьи и единства работает над Стратегией возвращения украинцев из-за границы.
Об этом сообщил министр Денис Улютин в подкасте «Диалоги» на YouTube-канале Центра социальных изменений и поведенческой экономики, передает «Интерфакс-Украина».
Добровольное возвращение
Министр подчеркнул, что принудительно вернуть граждан нельзя, а процесс должен основываться на их желании.
«Добровольное возвращение должно происходить на определенных их пожеланиях. Эту часть с нашей стороны нужно хорошо проработать. Мы сейчас над этим работаем — именно над Стратегией возвращения», — сказал Улютин.
Он также рассчитывает, что документ будет подготовлен еще в текущем году.
ЕС готовит правила завершения временной защиты
Евросоюз готовит правила завершения периода действия временной защиты для граждан Украины. Рекомендации по поэтапному переходу к легальному проживанию или возвращению домой были обнародованы Советом ЕС. Временная защита для украинцев в странах ЕС действует до 4 марта 2027 года.
Государства-члены должны будут предлагать украинцам национальные виды на жительство — в частности, на основании работы, учебы, образования или семейных обстоятельств, если выполняются необходимые условия. Также страны ЕС должны обеспечить доступ украинцев к информации о возможности получить другой статус проживания, последствия такого перехода для их прав и условия возвращения в Украину.
Заместитель министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская заявляла, что любые решения оо завершении временной защиты для украинцев в Европейском Союзе должны приниматься с учетом условий безопасности в Украине.
За первые 6 месяцев года граждане Украины подали около 16 тысяч заявлений на получение убежища в странах ЕС. Это на 29% больше, чем в прошлом году. ТОП-5 стран, получивших больше всего заявлений:
- Франция — 78 тыс.;
- Испания — 77 тыс.;
- Германия — 70 тыс.;
- Италия — 64 тыс.;
- Греция — 27 тыс.
