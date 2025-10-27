0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина готовит стратегию возвращения граждан из-за границы

Казна и Политика
82
Министерство социальной политики, семьи и единства работает над Стратегией возвращения украинцев из-за границы.
Об этом сообщил министр Денис Улютин в подкасте «Диалоги» на YouTube-канале Центра социальных изменений и поведенческой экономики, передает «Интерфакс-Украина».

Добровольное возвращение

Министр подчеркнул, что принудительно вернуть граждан нельзя, а процесс должен основываться на их желании.
«Добровольное возвращение должно происходить на определенных их пожеланиях. Эту часть с нашей стороны нужно хорошо проработать. Мы сейчас над этим работаем — именно над Стратегией возвращения», — сказал Улютин.
Он также рассчитывает, что документ будет подготовлен еще в текущем году.

ЕС готовит правила завершения временной защиты

Евросоюз готовит правила завершения периода действия временной защиты для граждан Украины. Рекомендации по поэтапному переходу к легальному проживанию или возвращению домой были обнародованы Советом ЕС. Временная защита для украинцев в странах ЕС действует до 4 марта 2027 года.
Государства-члены должны будут предлагать украинцам национальные виды на жительство — в частности, на основании работы, учебы, образования или семейных обстоятельств, если выполняются необходимые условия. Также страны ЕС должны обеспечить доступ украинцев к информации о возможности получить другой статус проживания, последствия такого перехода для их прав и условия возвращения в Украину.
Заместитель министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская заявляла, что любые решения оо завершении временной защиты для украинцев в Европейском Союзе должны приниматься с учетом условий безопасности в Украине.
За первые 6 месяцев года граждане Украины подали около 16 тысяч заявлений на получение убежища в странах ЕС. Это на 29% больше, чем в прошлом году. ТОП-5 стран, получивших больше всего заявлений:
  • Франция — 78 тыс.;
  • Испания — 77 тыс.;
  • Германия — 70 тыс.;
  • Италия — 64 тыс.;
  • Греция — 27 тыс.
👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram .
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems