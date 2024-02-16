Украина формирует контейнерные караваны как альтернативу заблокированной границе — Finance.ua

Украина формирует контейнерные караваны как альтернативу заблокированной границе Сегодня 17:40 — Аграрный рынок

ЧАО «Украинское Дунайское Пароходство» (УДП) начинает формировать контейнерные караваны для обеспечения альтернативного логистического пути через Дунай, в обход заблокированной границы на западе страны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Пароходство предлагает доставлять контейнеры в дунайские порты Болгарии, Сербии, Венгрии, Словакии, Австрии, Германии и румынского порта Констанца.

Помимо перевозки, компания обеспечивает хранение и перевалку в украинских портах, организацию перевалки в портах выгрузки.

Госкомпания уже начала консультации с перевозчиками по привлечению необходимого количества контейнеров, необходимых для формирования первых караванов.

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Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обнародовал прогноз по потерям бюджета Украины в случае продолжения блокирования польской границы. По его словам, если ситуация не будет решена до конца февраля, бюджет страны потеряет 7,7 млрд грн.

Во вторник, 13 февраля, польские фермеры заблокировали шестой пункт пропуска на границе с Украиной «Корчева — Краковец».

20 февраля польские фермеры заблокируют все пограничные переходы между Польшей и Украиной, а также подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

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Економічна Правда По материалам:

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