Блокада кордону поляками у лютому може коштувати Україні понад 7 млрд грн — Finance.ua

Блокада кордону поляками у лютому може коштувати Україні понад 7 млрд грн Сьогодні 12:21 — Казна та Політика

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив прогноз щодо втрат бюджету України у разі продовження блокування польського кордону. За його словами, якщо ситуацію не буде вирішено до кінця лютого, бюджет країни втратить 7,7 млрд грн.

Про це він повідомив у Тelegram.

Такі обставини призведуть до невиконання планових показників митниці на вказану суму, що становить серйозний удар по фінансовому становищу України.

«Якщо кордон не буде деблокований до кінця місяця, бюджет країни втратить 7,7 млрд. грн. надходжень. Відповідно митниця план на цю суму недовиконає. Для нас це дуже відчутно», — написав він.

Гетманцев підкреслив, що це відчутна втрата для бюджету, особливо у лютому.

Ситуація вимагає негайного вирішення, адже втрати бюджету від блокування кордону мають відчутні наслідки для економіки країни.

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Нагадаємо, польські фермери 9 лютого відновили акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску «Медика — Шегині», «Хребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин». Також протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мають до 9 березня.

З 12 лютого розпочалися акції протесту польських фермерів неподалік від пункту пропуску «Зосін».

З 20 лютого в рамках 30-денного загального страйку польські фермери планують заблокувати усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною, а також та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій та морських портів.

Минулорічна блокада коштувала Україні $1,5 млрд.

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