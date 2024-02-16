Блокада кордону поляками у лютому може коштувати Україні понад 7 млрд грн — Finance.ua
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Блокада кордону поляками у лютому може коштувати Україні понад 7 млрд грн

Казна та Політика
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Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив прогноз щодо втрат бюджету України у разі продовження блокування польського кордону. За його словами, якщо ситуацію не буде вирішено до кінця лютого, бюджет країни втратить 7,7 млрд грн.
Про це він повідомив у Тelegram.
Такі обставини призведуть до невиконання планових показників митниці на вказану суму, що становить серйозний удар по фінансовому становищу України.
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«Якщо кордон не буде деблокований до кінця місяця, бюджет країни втратить 7,7 млрд. грн. надходжень. Відповідно митниця план на цю суму недовиконає. Для нас це дуже відчутно», — написав він.
Гетманцев підкреслив, що це відчутна втрата для бюджету, особливо у лютому.
Ситуація вимагає негайного вирішення, адже втрати бюджету від блокування кордону мають відчутні наслідки для економіки країни.
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Нагадаємо, польські фермери 9 лютого відновили акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску «Медика — Шегині», «Хребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин». Також протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.
Дозвіл на протести від польської влади фермери мають до 9 березня.
З 12 лютого розпочалися акції протесту польських фермерів неподалік від пункту пропуску «Зосін».
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З 20 лютого в рамках 30-денного загального страйку польські фермери планують заблокувати усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною, а також та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій та морських портів.
Минулорічна блокада коштувала Україні $1,5 млрд.
За матеріалами:
Діло
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