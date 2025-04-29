Украина была и является одной из самых коррумпированных стран мира, — советник Трампа Сегодня 17:18

Украина была и является одной из самых коррумпированных стран мира, — советник Трампа

Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц назвал Украину одним из самых коррумпированных государств в мире и раскритиковал ее за то, что она до сих пор не заключила соглашение о полезных ископаемых.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

«Украина была является одной из самых коррумпированных стран в мире. Мы всегда должны защищать наших налогоплательщиков, туда вливали миллиарды долларов. Я думаю, что предыдущая администрация осуществляла надлежащий контроль над теми средствами, которые она давала», — сказал Волц.

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Он добавил, что нынешней администрации президента США необходимо «пристально следить» за этим.

Также Волц раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за его спора с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме и упрекнул Киева в том, что соглашение о полезных ископаемых до сих пор не подписано.

«Вместо того чтобы пытаться исправить президента (Дональда Трампа. — Ред.) в Овальном кабинете во время их первой встречи, Зеленский мог бы сидеть бок о бок с ним, подписывая соглашение о полезных ископаемых», — заявил советник по нацбезопасности.

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Он также добавил, что Украина упустила «историческую возможность» подписать соглашение о полезных ископаемых в Белом доме.

Напомним, после публичной ссоры с президентом Украины в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп решил изменить соглашение о полезных ископаемых на «большее и лучшее». По данным СМИ, администрация Трампа хотела продвинуть новые условия, включив контроль США над украинскими атомными электростанциями.

28 марта Украина подтвердила, что получила от США новый вариант соглашения, а народный депутат Ярослав Железняк опубликовал его подробности.

В нем американцы предлагают, чтобы большинство в управлении фондом составляли представители США (3 из 5 членов). Все новые инвестпроекты изначально предлагаются американской стороне, и любые изменения происходят по договоренности с американской стороной.

По данным Железняка, в тексте нет пунктов об АЭС и портах, речь идет о добыче государственных и частных компаний. Но также нет гарантий безопасности США.

Украина и Соединенные Штаты уже подписали меморандум, подтверждающий намерение финализировать и заключить соглашение о недрах.

hromadske По материалам:

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