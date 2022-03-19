Угрожает ли Украине дефолт из-за войны: что говорят в Минфине — Finance.ua
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Угрожает ли Украине дефолт из-за войны: что говорят в Минфине

Сегодня 17:02Казна и Политика
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Угрожает ли Украине дефолт из-за войны: что говорят в МинфинеУгрожает ли Украине дефолт из-за войны: что говорят в Минфине
Министр финансов Сергей Марченко заверил, что, несмотря на войну, Украине не грозит дефолт. По его словам, наше государство сможет провести все запланированные выплаты.
Об этом он заявил в ходе телемарафона «Единые новости».
«Дефолт Украине не угрожает. Во-первых, потому что у нас нет больших выплат. До сентября у нас график умеренных выплат. В сентябре есть необходимость выплатить 900 млн долларов, это тоже незначительная сумма. Поэтому нет никаких причин об этом говорить», — заявил Марченко.
В свою очередь, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак также заявил, что никаких признаков дефолта Украины на сегодняшний день нет.
Он заявил, что провел встречу в режиме онлайн-конференции с представителями ведущих инвестиционных компаний мира.
Руководитель ОП заявил, что сообщил международным финансовым партнерам, что Украина не сдается и не уступит независимость и территориальную целостность. Также в разговоре он отметил, что руководство государства уже думает о том, как будет восстанавливать страну.
Для этого Украина планирует привлечь средства международных партнеров, а также репарации и компенсации, которые должна заплатить российская федерация за свою агрессию, отметил Ермак.
Он также призвал международный бизнес инвестировать в покупку военных облигаций украинского правительства.

Справка Finance.ua:

  • внешний долг рф и его компаний достигает 150 млрд долларов, по нему может быть объявлен дефолт. Есть три сценария того, как могут развернуться события для недавно одной из крупнейших экономик мира;
  • согласно предварительным расчетам, сейчас на восстановление в Украине всего, что разгромил агрессор, предварительно, требуется более 500 миллиардов долларов США;
  • ущерб, причиненный украинской инфраструктуре полномасштабной войной рф против Украины, за неделю вырос на $8,3 млрд, до $62,6 млрд, оценивает аналитическое подразделение Киевской школы экономики KSE Institute.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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