Ученые разработали технологию, которая позволит общаться людям, утратившим речевые способности — Finance.ua

Ученые разработали технологию, которая позволит общаться людям, утратившим речевые способности
Ученые из Калифорнийского технологического института создали устройство «мозг-машина», которое преобразует мозговые сигналы в слова или аудиовыходы. Это даст возможность общения людям, лишившимся речи из-за болезней или травм.
Об этом сообщает Nature.
Ученые представили интерфейсы мозг-машина (ИММ) — устройства, предлагающие многообещающий технологический путь для обхода неврологических нарушений путем записи нейронной активности непосредственно из коры головного мозга.
Ученые охарактеризовали представление четырех разных речевых процессов в популяции нейронов в коре головного мозга:
- слуховое восприятие;
- чтение слов;
- внутренняя речь;
- вокализованная речь.
Во время тестов двум участникам с тетраплегией, параличом всех четырех конечностей, имплантировали массивы микроэлектродов в моторную кору головного мозга, в частности, в супрамаргинальную извилину, отвечающую за формирование внутренней речи.
Пациенты, которым имплантировали сетки на лобовом, теменном и височном участках, молча читали или озвучивали написанные восемь слов с экрана в течение трех дней.
Шесть слов были существующими: поле боя, ковбой, питон, ложка, плавание и телефон). Два псевдослова (nifzig и bindip) были добавлены для изучения фонетического представления. Слова участникам подавались на слух или были написаны.
Участники внутренне произносили слово во время фазы внутренней речи и озвучивали то же слово во время фазы речи.
Все данные обрабатывались компьютерной моделью, чтобы расшифровать и интерпретировать сигналы мозга пациентов.
Исследователям удалось декодировать данные при оффлайн-анализе с точностью до 55% для обоих участников и 24% для каждого участника соответственно.
Тестирование в онлайне оказалось более удачным — здесь показатели точности на ИММ внутренней речи в среднем достигли 79% и 23% точности соответственно.
Неврологические заболевания, такие как боковой амиотрофический склероз (БАС) и поражение головного мозга, могут привести к потере речевых способностей.
В тяжелых случаях пациенты, испытывающие полный паралич, могут остаться без каких-либо средств связи. Пациенты с боковым амиотрофическим склерозом считают потерю речи наиболее серьезной проблемой.
Читайте также
Интерфейсы мозг-машина (ИММ), предлагаемые учеными, могут дать таким людям многообещающие технологические возможности для обхода неврологических нарушений путем записи нейронной активности непосредственно из коры головного мозга.
Поделиться новостью