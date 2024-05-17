ИИ может забрать работу у 60% населения мира в ближайшие 2 года — Finance.ua
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ИИ может забрать работу у 60% населения мира в ближайшие 2 года

Технологии&Авто
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ИИ может забрать работу у 60% населения мира в ближайшие 2 года
ИИ может забрать работу у 60% населения мира в ближайшие 2 года
По словам исполнительного директора Международного валютного фонда (МВФ) Кристаллины Георгиевой, искусственный интеллект может оказать решающее влияние на мировой рынок труда в ближайшие несколько лет.
Об этом пишет Reuters.
Чиновница предупреждает, что ИИ может повлиять на 60% рабочих мест в развитых странах и 40% рабочих мест по всему миру в течение следующих двух лет. Георгиева подчеркнула, что ИИ может принести как значительный рост производительности, так и риск распространения дезинформации и роста неравенства.

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На международной конференции, организованной Швейцарским институтом международных исследований, Георгиева отметила, что мировой экономике осталось очень мало времени для адаптации к этим изменениям. Она отметила, что экономика продолжает оставаться устойчивой, невзирая на пандемию 2020 года и российско-украинскую войну, а инфляция остается под контролем в большинстве регионов мира.
Такие комментарии чиновников появляются на фоне растущего интереса к влиянию ИИ на различные аспекты общества, включая военные технологии и научные исследования.
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Ранее исследование ученых из Массачусетского технологического института (MIT) показало, что пока нет экономически эффективных способов, позволяющих заменить живую рабочую силу технологиями на основе искусственного интеллекта. Учеными было обнаружено, что только 23% представителей профессий могут быть эффективно заменены на ИИ. В других случаях работа людей все еще более выгодна экономически, поскольку интеграция и эксплуатация систем визуального распознавания стоит дорого.
По материалам:
noworries
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