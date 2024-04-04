Убытки отрасли — $11 млрд. Из-за войны треть потребителей не имеет бесперебойного доступа к централизованному водоснабжению Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Убытки отрасли — $11 млрд. Из-за войны треть потребителей не имеет бесперебойного доступа к централизованному водоснабжению

Полномасштабная российская агрессия нанесла сокрушительный удар по водопроводно-канализационной отрасли Украины. В результате боевых действий повреждено 583 объекта водоснабжения, из которых восстановлено только 223, и 1108 км водопроводов и канализационных сетей. В настоящее время отремонтировано всего 277 км.

Об этом рассказал президент Ассоциации «Укрводоканалэкология» Дмитрий Новицкий, пишет « Укринформ ».

Поэтому 36% потребителей до сих пор не имеют бесперебойного доступа к централизованному водоснабжению и водоотводу.

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По оценкам Ассоциации «Укрводоканалэкология», совокупный ущерб отрасли от войны достиг $11 млрд. Этому также способствовал значительный износ основных фондов водоканалов — от 33% до 70% в зависимости от региона. Эксперты прогнозируют, что в 2024 году миллионы украинцев будут иметь ограниченный доступ к централизованному водоснабжению.

«Из-за разрушения критической инфраструктуры, гидравлических ударов, вызванных отключением электроэнергии, уровень аварийности сетей в некоторых городах вырос до 80%. По оценкам международных экспертов, в 2024 году 8 млн человек будут иметь ограниченный доступ к централизованному водоснабжению и водоотводу», — подчеркнул Новицкий.

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По его словам, острой проблемой остается хроническое недофинансирование водоканалов, особенно из-за неизменных с 2021 года тарифов, экономически необоснованных и покрывающих лишь 43% потребностей предприятий. В 2022—2023 годах объемы производства в среднем по отрасли сократились на 30% и 15% соответственно, что привело к операционному ущербу водоканалов более 12 млрд грн.

Отмечается, что уровень недофинансирования отрасли в 2023 году оценивается в 18 млрд грн. Водоканалы не могут профинансировать ремонты, замену оборудования, достойно оплачивать труд массово увольняющихся специалистов. Критически выросли расходы на электроэнергию, реагенты и импортное оборудование.

«Как следствие, мы не можем профинансировать плановые работы, перевод сетей, замену оборудования, насосов, задвижек. В результате возникает ситуация, когда количество аварий увеличивается, а качество наших услуг падает», — пояснил президент «Укрводоканалэкологии».

Он добавляет, что есть проблемы и с финансированием зарплат работников водоканалов, поскольку они не пересматривались длительное время. В результате средняя заработная плата в этой сфере составляет 10 тысяч гривен, тогда как работники, выполняющие свои обязанности в условиях повышенной опасности, получают 13 тысяч гривен в месяц. Эта ситуация побуждает многих специалистов водоканалов искать альтернативную занятость, а наем новых работников при таком уровне заработной платы становится почти невозможным.

Кроме того, из-за девальвации гривны, увеличения цен на реагенты и повышения тарифов на энергоресурсы, расходы водоканалов на другие нужды постоянно растут.

«Увеличение стоимости электроэнергии произошло в разных регионах по-разному. И на каждом водоканале — своя картина. Но обобщенно можно сказать, что по сравнению со стоимостью, заложенной в тариф 2021 года, этот показатель вырос на 50%. Еще сложнее с закупкой реагентов и оборудования, которые преимущественно импортируются. Учитывая девальвационные и инфляционные процессы, по некоторым позициям разница достигает 200%», — рассказал Новицкий.

При этом задолженность водоканалов за электроэнергию на данный момент достигает 7,9 млрд грн и может привести к их отключению от электроснабжения, а это будет иметь катастрофические последствия для жизнедеятельности населенных пунктов.

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