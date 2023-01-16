У Зеленского рассказали, какие правительственные программы помогут создать новые рабочие места — Finance.ua

У Зеленского рассказали, какие правительственные программы помогут создать новые рабочие места Сегодня 16:04 — Казна и Политика

У Зеленского рассказали, какие правительственные программы помогут создать новые рабочие места

Заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма рассказал о двух больших программах, которые должны способствовать созданию новых рабочих мест. Речь идет о программе «Доступная ипотека», которая станет катализатором строительного сектора, и изменениях относительно пособий по безработице.

Об этом он рассказал в эфире ТСН.

По словам Ростислава Шурмы, программа «Доступная ипотека» призвана не только дать возможность украинцам на выгодных условиях приобрести жилье.

«Она (программа „Доступная ипотека“. — Ред.) имеет другую составляющую — она станет катализатором строительного сектора. Это чрезвычайно трудоемкий сектор, предусматривающий не только механическое производство, но и большое количество труда, причем не только в строительстве, но и смежных отраслях», — объяснил заместитель главы ОП.

По его словам, развитие строительного бизнеса будет стимулировать производство стройматериалов, мебели, отделочных материалов.

Вторая большая программа — трансформация пособия по безработице. Уже запущены первые пилотные проекты, предусматривающие не просто выплату пособий, как это было традиционно на протяжении многих десятилетий, а когда государство создает публичные заказы на те или иные общественные работы. Человек, потерявший работу в частном секторе, может получить оплачиваемые общественные работы и приносить благо своему родному городу", — объяснил суть изменений Ростислав Шурма.

Он также напомнил, что в этом году государство позаботилось об аграриях, для которых была запущена специальная программа кредитования, чтобы они могли осуществить посевную.

«Тысячи аграриев получили льготные кредиты по нулевым ставкам на десятки миллиардов гривен — или 20, или 25 — нужно посмотреть статистику», — подчеркнул он.

Справка Finance.ua:

министр экономики Юлия Свириденко ранее заявляла, что многие граждане сегодня смогли приспособиться к реалиям войны и начали изучать новые профессии;

в рамках проекта «Армия восстановления» для выполнения общественно полезных работ уже привлекли 3314 безработных в 9 регионах;

Член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщал, что по состоянию на 26 декабря 2022 года в Украине была официально зарегистрирована 191 тысяча безработных. За последний месяц безработных стало на 32 тысячи меньше.



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ТСН По материалам:

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