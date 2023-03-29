У россии с начала года уже рекордный дефицит бюджета, правительство скрывает от народа, куда уходят деньги — Bloomberg Сегодня 17:44 — Мир

У россии с начала года уже рекордный дефицит бюджета, правительство скрывает от народа, куда уходят деньги — Bloomberg

российское руководство скрывает от общественности беспрецедентные бюджетные расходы, специалисты прогнозируют, что дефицит федерального бюджета россии достигнет 3-4% ВВП.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Россия скрывает беспрецедентную треть своих бюджетных расходов, что является убедительным показателем того, как год войны против Украины изменил государственные финансы и экономические приоритеты», — говорится в статье.

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Согласно данным министерства финансов страны, секретные или неопределенные расходы рф до 24 марта выросли до 2,4 триллиона рублей (31 миллиард долларов), что более чем вдвое превышает уровень за тот же период год назад, согласно оценкам Bloomberg Economics.

Поскольку расходы на российскую армию резко растут, оборона вместе с связанной категорией национальной безопасности теперь занимает второе место по доле расходов после правительственных социальных программ, указывает агентство.

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Согласно закону о бюджете россии, президент определяет, какие секретные программы будут приняты и распределены в рамках разных планов расходов. Законодатели созывают закрытые законодательные сессии для рассмотрения расходов, где общественность не имеет контроля, отмечает издание.

Расходы на «национальную оборону» на 24 марта достигли 531 миллиарда рублей, удвоившись по сравнению с прошлым годом, еще 379 миллиардов рублей ушло на безопасность и правоохранительные органы.

Статистические данные также противоречат комментариям официальных лиц после того, как данные за январь и февраль показали, что у россии есть рекордный дефицит бюджета. Министр финансов рф антон силуанов и другие заявили, что главной причиной, почему бюджет был в таком глубоком минусе, являются авансовые платежи для поддержки бизнеса и экономики. Но данные показывают, что самое значительное увеличение пошло на расходы по обороне, пишет агентство.

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Категории образования и здравоохранения демонстрируют незначительный рост по сравнению с предыдущим годом, в то время как расходы на экономику и социальные программы остаются на уровне за тот же период.

Специалисты прогнозируют, что в этом году дефицит федерального бюджета рф составит 3-4% валового внутреннего продукта.

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УНН По материалам:

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