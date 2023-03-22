За первые месяцы 2023 года россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай — Finance.ua

За первые месяцы 2023 года россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай Сегодня 05:09 — Энергетика

За первые месяцы 2023 года россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

За январь — февраль 2023 года россия стала главным поставщиком сырой нефти в Китай. Объемы выросли на 23,8%. Это в разы больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Reuters

Если в прошлом году россия была вторым по величине поставщиком сырой нефти в Китай, то в этом году агрессор обогнал Саудовскую Аравию и стал крупнейшим поставщиком, свидетельствуют данные китайского правительства.

Это стало возможным из-за того, что китайские покупатели закупили попавшую под санкции Запада российскую нефть по сниженной цене.

Согласно данным Главного таможенного управления, поступления из россии составили 15,68 миллиона тонн в январе — феврале, или 1,94 миллиарда баррелей в день. Это на 23,8% больше, чем в прошлом году в это же время, то есть 1,57 миллиарда баррелей в день.

После полномасштабного вторжения россии в Украину Запад ограничил цену на морскую перевозку российской нефти. Это соответственно ограничило и покупателей для поставок, поэтому страна-агрессор вынуждена сейчас продавать свое черное золото с большими скидками.

российская сырая нефть ESPO, поступавшая в феврале в порты Шаньдуна, Китай, была куплена со скидкой примерно в 8 долларов по сравнению с эталонной маркой Brent. Следовательно, в связи с ростом внутреннего спроса на топливо после отмены ограничений, связанных с коронавирусом, государственные китайские компании Sinopec и PetroChina возобновили закупки российских грузов марки Urals как раз перед началом эмбарго.

Кроме того, китайские нефтепереработчики используют трейдеров-посредников для доставки и страхования российской сырой нефти, чтобы избежать нарушения санкций Запада.

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Телеканал 24 По материалам:

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