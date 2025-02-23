У «Резерв+» произошел технический сбой: в Минобороны рассказали, на что это может повлиять — Finance.ua
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У «Резерв+» произошел технический сбой: в Минобороны рассказали, на что это может повлиять

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У «Резерв+» произошел технический сбой: в Минобороны рассказали, на что это может повлиять
У «Резерв+» произошел технический сбой: в Минобороны рассказали, на что это может повлиять
В настоящее время наблюдается нестабильный доступ приложения «Резерв+» к системе «Трембита», обеспечивающей взаимодействие между государственными реестрами.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
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В ведомстве отметили, что это может влиять на обновление документов.
В то же время в Минобороны подчеркнули, что все ранее изданные документы остаются действительными.
Рекомендуется сохранить PDF-версию электронного военного на смартфоне.
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«Взаимодействие будет возобновлено в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Напомним, военнообязанные теперь могут самостоятельно подать запрос на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК) онлайн через мобильное приложение «Резерв+». Это позволяет получить направление без посещения ТЦК.
По материалам:
Finance.ua
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