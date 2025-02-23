У «Резерв+» произошел технический сбой: в Минобороны рассказали, на что это может повлиять — Finance.ua

У «Резерв+» произошел технический сбой: в Минобороны рассказали, на что это может повлиять Сегодня 14:43

У «Резерв+» произошел технический сбой: в Минобороны рассказали, на что это может повлиять

В настоящее время наблюдается нестабильный доступ приложения «Резерв+» к системе «Трембита», обеспечивающей взаимодействие между государственными реестрами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В ведомстве отметили, что это может влиять на обновление документов.

В то же время в Минобороны подчеркнули, что все ранее изданные документы остаются действительными.

Рекомендуется сохранить PDF-версию электронного военного на смартфоне.

«Взаимодействие будет возобновлено в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Напомним, военнообязанные теперь могут самостоятельно подать запрос на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК) онлайн через мобильное приложение «Резерв+». Это позволяет получить направление без посещения ТЦК.

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