Турция планирует потратить рекордную сумму на оборону — Middle East Eye Сегодня 19:45 — Мир

Министерство обороны Турции объявило о значительном увеличении расходов на оборону в 2025 году из-за нестабильности в регионе. Военный бюджет Турции на 2025 год составит $47 млрд, что на 17,5% больше, чем в 2024 году.

Об этом пишет Middle East Eye.

На прошлой неделе вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил, что страна планирует расходы на сферу обороны $47 млрд, то есть 1,61 триллиона турецких лир. Такой отметки государственные оборонные расходы достигли впервые в истории страны.

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Издание отмечает, что кроме нестабильной ситуации, Турция стремится оставаться важным игроком на Ближнем Востоке и иметь собственные средства для поддержки сил сдерживания.

«Турция тратит значительные средства на расширение собственной оборонной промышленности, которая с каждым годом становится все более независимой от иностранной продукции», — констатирует Middle East Eye.

Предложенный бюджет уже подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган, он представлен на рассмотрение комитета с 22 октября. Утвержденный результат вступит в силу в течение месяца.

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Как пишет defence-ua, именно на оборонный аспект будет потрачено около $26 млрд, остальные деньги, около $20 млрд, пойдут на финансирование внутренней безопасности страны. Для сравнения, оборонный бюджет Турции в 2024 году составил $40 млрд, а в 2023 году равнялся только $15 млн.

Вместе с тем власти страны дают неутешительные прогнозы о дефиците в общем бюджете Турции в размере почти $55 млрд, то есть 1,9 трлн турецких лир. По расчетам доходы страны составляют 12,8 трлн турецких лир, в то же время тратится 14,7 трлн турецких лир. В 2023 году ВВП страны составил 4,3%, в 2025 году прогнозируется спад до 3.1%.

Выделенные средства смогут покрыть расходы на противовоздушную оборону, в частности, на ракеты типа Hisar и Siper, обеспечат возможность закупать истребители Eurofighter, а 40 таких самолетов могут обойтись в 10 млрд евро. Еще больше может пойти на модернизацию 79 старых и закупку новых F-16 в версии Block 70, имеющих объявленную предельную стоимость в $23 млрд.

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Также сообщено, что Турция планирует выделить большую долю на производство собственного оружия, например беспилотный истребитель Kızılelma, который уже активно проходит испытания и приближается к серийному производству.

А также проект национального истребителя KAAN, которых планируется заказать 300 единиц с поставкой с 2028 года. Турция имеет военные операции, например, в Сирии и Ираке, поэтому должна быть готова к открытому вооруженному конфликту. К примеру, министр иностранных дел Турции сделал заявление по телевидению страны о подготовке к израильско-иранской войне.

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