Умеров призвал США инвестировать в оборонное производство Украины: производственный потенциал может достичь 20 млрд долларов — Finance.ua
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Умеров призвал США инвестировать в оборонное производство Украины: производственный потенциал может достичь 20 млрд долларов

Казна и Политика
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Умеров призвал США инвестировать в оборонное производство Украины: производственный потенциал может достичь 20 млрд долларов
Умеров призвал США инвестировать в оборонное производство Украины: производственный потенциал может достичь 20 млрд долларов
В 2024 году Украина инвестировала в собственное оборонное производство более 4 миллиардов долларов, производственный потенциал может достичь 20 миллиардов, однако нужны международные инвестиции.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на брифинге со своим американским коллегой Ллойдом Остином.
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«Наши беспилотники стали реальной угрозой для врага. Они могут поражать цели за тысячи километров и уже уничтожили более 200 военных объектов в россии», — заявил Умеров.
Он подчеркнул, что оборонный производственный потенциал Украины может приближаться к 20 миллиардам долларов, но требуются инвестиции от международных партнеров.
«Мы призываем наших американских партнеров инвестировать в наше оборонное производство как финансированием, так и передачей современных технологий», — сказал Умеров.
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Напомним, 21 октября утром министр обороны США Ллойд Остин с необъявленным визитом приехал в Киев.
В ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским министром обороны США Ллойдом Остином объявлено предоставление Украине очередного пакета военной помощи на 400 миллионов долларов. Он включает в себя дополнительные боеприпасы, бронетехнику и противотанковые средства.
По материалам:
suspilne.media
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