Турция на треть сократила экспорт в россию из-за угрозы санкций — Finance.ua

Турция на треть сократила экспорт в россию из-за угрозы санкций Сегодня 07:40 — Мир

Турция на треть сократила экспорт в россию из-за угрозы санкций

Турция сократила экспорт в рф в феврале на 33% - до $670 млн по сравнению с $1 млрд за аналогичный период 2023 года. Причина сокращения товарооборота — риск вторичных санкций США.

Об этом свидетельствуют данные турецкого Минторга, пишет The Moscow Times.

По итогам двух месяцев года турецкий экспорт в рф составил $1,29 млрд. Годом ранее он превышал $2 млрд. Сейчас на россию приходится всего 3,2% в общем экспорте Турции.

Импорт из россии в Турцию в феврале также упал более чем на треть (36,65%) — с $2 млрд до $1,3 млрд год к году.

Похожая тенденция наблюдалась и в январе. Тогда экспорт из Турции в россию обвалился на 39%, до $631 млн по сравнению с $1 млрд за аналогичный период 2023 года.

Причиной сокращения товарооборота стал риск вторичных санкций США, отмечает издание.

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Напомним, 22 декабря 2023 года президент США Джо Байден разрешил Минфину вводить санкции против иностранных финансовых организаций, которые помогают обслуживать соглашения с участием подсанкционных лиц из рф или способствуют поставке оборудования российскому ВПК.

После этого банки в Турции начали пересматривать отношения с клиентами из рф из-за страха потерять доступ к доллару, на который приходится почти половина мировых финансовых транзакций. Ситуация затронула и российских экспортеров нефти, которые перестали получать деньги за проданные Анкаре баррели.

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В начале февраля турецкие банки стали закрывать счета российских компаний. При этом если раньше под ограничения подпадали только те, кто находился под санкциями, то теперь это распространилось почти на всех.

Кремль заявлял, что ведет диалог с Турцией в поиске решения проблемы. До 20 февраля некоторые турецкие банки возобновили прямые платежи с россией, но только по «зеленому» перечню товаров, включающему продукты питания, медикаменты, сельхозпродукцию и текстиль.

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