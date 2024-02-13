Турция открыла возможность поставки газа в Европу по старому балканскому коридору — Finance.ua

Турция открыла возможность поставки газа в Европу по старому балканскому коридору Сегодня 19:30 — Энергетика

Турция открыла возможность поставки газа в Европу по старому балканскому коридору

Турецкий газотранспортный оператор Botas открыл возможность поставки газа в Европу по старому балканскому коридору в реверсном режиме.

Оператор объявил о возможности бронирования мощностей поставок газа из Турции на экспорт через пограничную точку Malkoclar-Stranca.

До запуска «Турецкого потока» через этот пункт шел газ на запад Турции из рф через Украину, Молдову и Румынию. После запуска «Газпромом» и Botas «Турецкого потока» и строительства на территории Турции, Болгарии, Сербии и Венгрии мощностей для его сухопутного продления российский газ стал идти в обратном направлении — через новую точку Malkoclar-Stranca 2.

Botas предложил на 2024 год бронирование мощностей в объеме до 10 млн куб. м в сутки для 1 и 4 кварталов и 11 млн куб. м в день для 2 и 3 кварталов.

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В январе текущего года Botas и болгарский газотранспортный оператор Bulgartransgaz подписали межоператорское соглашение о двусторонних поставках газа через эту точку. При этом в направлении Болгария-Турция возможна поставка до 47 млн ​​куб. м в день.

Через газотранспортную сеть Турции может быть обеспечен доступ к природному газу из месторождений Турции, Азербайджана, Ирана, а также глобального рынка СПГ через регазификационные терминалы Турции, отмечалось в сообщении Bulgartransgaz.

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