Турция открыла возможность поставки газа в Европу по старому балканскому коридору — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Турция открыла возможность поставки газа в Европу по старому балканскому коридору

Энергетика
65
Турция открыла возможность поставки газа в Европу по старому балканскому коридору
Турция открыла возможность поставки газа в Европу по старому балканскому коридору
Турецкий газотранспортный оператор Botas открыл возможность поставки газа в Европу по старому балканскому коридору в реверсном режиме.
Оператор объявил о возможности бронирования мощностей поставок газа из Турции на экспорт через пограничную точку Malkoclar-Stranca.
Читайте также
До запуска «Турецкого потока» через этот пункт шел газ на запад Турции из рф через Украину, Молдову и Румынию. После запуска «Газпромом» и Botas «Турецкого потока» и строительства на территории Турции, Болгарии, Сербии и Венгрии мощностей для его сухопутного продления российский газ стал идти в обратном направлении — через новую точку Malkoclar-Stranca 2.
Botas предложил на 2024 год бронирование мощностей в объеме до 10 млн куб. м в сутки для 1 и 4 кварталов и 11 млн куб. м в день для 2 и 3 кварталов.
Читайте также
В январе текущего года Botas и болгарский газотранспортный оператор Bulgartransgaz подписали межоператорское соглашение о двусторонних поставках газа через эту точку. При этом в направлении Болгария-Турция возможна поставка до 47 млн ​​куб. м в день.
Через газотранспортную сеть Турции может быть обеспечен доступ к природному газу из месторождений Турции, Азербайджана, Ирана, а также глобального рынка СПГ через регазификационные терминалы Турции, отмечалось в сообщении Bulgartransgaz.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.