Украина близка к самообеспечению газом — Галущенко — Finance.ua
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Украина близка к самообеспечению газом — Галущенко

Энергетика
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Украина близка к самообеспечению газом в 2024 году и может возобновить экспорт электроэнергии весной.
Об этом в интервью агентству Reuters заявил министр энергетики Герман Галущенко.
«Мы близки к этому (не будем нуждаться в импорте газа. — Ред.). В этом году реально выйти на нулевой газовый баланс», — сказал он.
Украина не покупает газ у россии с 2015 года, а импортирует из европейских стран и наращивает собственную добычу.
«Важно понимать, что наше потребление резко упало. Многое будет зависеть от того, как будет развиваться отрасль и экономика. Сегодня есть рост производства, и потенциал для увеличения есть, и это реальный потенциал», — добавил Галущенко.
В 2021 году Украина потребила около 27 миллиардов кубометров газа, что сделало ее одним из самых крупных потребителей топлива в Европе до полномасштабной войны с россией.
По словам Галущенко, в 2023 году потребление газа упало примерно до 19 млрд кубометров.
В прошлом месяце украинский государственный «Нафтогаз» заявил, что ожидает увеличения добычи природного газа в стране на 7% в 2023 году с таким же прогнозом на этот год.
Украина пока не сообщает, сколько газа она добыла в 2023 году, но прогнозировала добычу около 19,1 млрд кубометров по сравнению с 18,5 млрд кубометров в 2022 году.
Галущенко также отметил, что Украина может возобновить значительный экспорт электроэнергии уже этой весной благодаря снижению потребления.
Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что украинские власти рассчитывают начать строительство четырех новых атомных реакторов уже этим летом или осенью.
По материалам:
Укрінформ
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