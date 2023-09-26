Трудовые отношения: какие гарантии есть у мобилизованного работника — Finance.ua

Трудовые отношения: какие гарантии есть у мобилизованного работника Сегодня 21:02 — Личные финансы

Трудовые отношения: какие гарантии есть у мобилизованного работника

Из-за войны, которую начала россия против Украины, многие украинцы вынуждены были взять в руки оружие и вступить в ряды ВСУ.

Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» рассказали , какие права и гарантии есть у мобилизованного работника и что нужно знать работодателям.

Они напомнили, что трудовое законодательство содержит ряд гарантий для работников, которые привлекаются к исполнению обязанностей, предусмотренных законами Украины «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Сохранение места работы (должности)

В соответствии со статьей 119 КЗоТ Украины рабочее место сохраняется за работниками, призванными на:

срочную военную службу,

военную службу по призыву лиц офицерского состава,

военную службу по призыву в ходе мобилизации, на особый период,

военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период,

а также принятыми на военную службу по контракту (в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы во время действия особого периода).

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На срок до окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы и должность на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе независимо от подчинения и формы собственности и в ФЛП, в которых они работали на время призыва.

У работодателя нет обязанности выплачивать такому работнику заработную плату за время его службы, поскольку за это время производится выплата денежного довольствия за счет средств Государственного бюджета.

Преимущественное право на работу

Согласно ч. 9 ст. 42 КЗоТ Украины при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда за работниками из числа бывших военнослужащих в течение двух лет со дня увольнения со службы сохраняется преимущественное право на оставление на работе.

Право на отпуск

В соответствии с п. 5 ч. 7 ст. 10 Закона «Об отпусках» демобилизованным военнослужащим по их желанию предоставляется ежегодный отпуск полной продолжительности до наступления 6-месячного срока непрерывной работы в первый год работы на этом предприятии, если после увольнения со службы они были приняты на работу в течение трех месяцев, не считая времени переезда на место проживания.

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Вместе с тем, согласно разъяснению Минэкономики, за такими работниками на время военной службы не сохраняется право на ежегодный основной отпуск, определенный законодательством о труде, поскольку такой отпуск предоставляется работнику в качестве компенсации за исполнение должностных обязанностей в течение отработанного периода времени, а мобилизованный работник освобожден от выполнения таких обязанностей.

Непрерывность стажа работы

Согласно ч. 1 ст. 2 Закона «О воинской обязанности и военной службе» военная служба является государственной службой особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности пригодных к ней по состоянию здоровья и возрасту граждан Украины (за исключением случаев, определенных законом), иностранцев и лиц без гражданства, связанного с обороной Украины, ее независимости и территориальной целостности.

Время прохождения военной службы засчитывается гражданам Украины в их страховой стаж, стаж работы, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы.

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Дзеркало Тижня По материалам:

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