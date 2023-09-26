Высчитывают ли из зарплат военных налог с доходов физлиц: ответ Минфина — Finance.ua
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Высчитывают ли из зарплат военных налог с доходов физлиц: ответ Минфина

Казна и Политика
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Высчитывают ли из зарплат военных налог с доходов физлиц: ответ Минфина
Высчитывают ли из зарплат военных налог с доходов физлиц: ответ Минфина
У военнослужащих не уменьшаются начисления из-за уплаты налога. То есть они получают свое денежное довольствие в полном объеме. Этот механизм описан в ряде статей Налогового кодекса Украины.
Как отметили в Министерстве финансов Украины, согласно пункту 168.5. статьи 168 Налогового кодекса Украины, суммы налога на доходы физических лиц, удерживаемых из денежного довольствия, вознаграждений и других выплат, полученных военнослужащими, полицейскими, лицами рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, государственной пожарной охраны, органов и подразделений гражданской защиты, а также определенных законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» членами семьи, родителями, иждивенцами погибшего (умершего) военнослужащего, в связи с исполнением обязанностей во время прохождения службы, направляются исключительно на выплату равноценной и полной компенсации потерь доходов этой категории граждан. Поступления от НДФЛ распределяются в пропорции:
  • 79% (местные бюджеты),
  • 21% (госбюджет).
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин
Решение временно перенаправить полученный ресурс от военного НДФЛ на развитие ОПК в целом и покупку дронов с одновременным возмещением такой суммы военным и созданием ряда компенсаторов для выравнивания бюджетных диспропорций на уровне общин позволит не распылять бюджетные средства на неприоритетные во время войны вещи. При этом местные бюджеты ни в коем случае не останутся недофинансированными.
Ресурс местных бюджетов на 2024 год будет формироваться путем поступления НДФЛ (ориентировочно 237 миллиардов гривен), базовой дотации (21,1 миллиарда гривен) и дополнительной дотации (33,4 миллиарда гривен). Суммарно это составляет более 290 миллиардов гривен. Это на 75 миллиардов гривен больше ресурса 2021 года, когда военный НДФЛ в структуре местных бюджетов был чуть больше 6%.
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Дополнительная дотация позволит оказать поддержку общинам, в которых уменьшается поступление в бюджеты. В подавляющем большинстве это может касаться временно оккупированных общин или на которых ведутся боевые действия. Такие местные бюджеты и в 2023 году получают дополнительную дотацию по результатам выполнения бюджетов.
На сегодняшний день между местными бюджетами распределено 14,7 миллиарда гривен, из них для временно захваченных и на которых ведутся боевые действия — 9,8 миллиарда гривен. Даже сейчас при существенных остатках на счетах местных органов власти (по состоянию на 1 сентября 2023 года — 201,8 миллиарда гривен) в августе 2023 года Минфин, согласно бюджетному законодательству, обеспечил перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме 16,6 миллиарда гривен, что составляет 88,8% от предусмотренных росписью ассигнований.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інформатор Гроші
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