Как получить статус ветерана военной службы — Finance.ua

Как получить статус ветерана военной службы
О том, кто может получить статус ветерана военной службы и какие льготы предусмотрены для ветеранов, рассказал на брифинге в Military Media Center представитель Печерского районного в Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки сержант Ярослав Бондаренко.
Ветеранами военной службы могут быть граждане Украины, которые:
- безупречно прослужили на военной службе не менее 25 календарных или 30 лет на льготных условиях;
- лица с инвалидностью I и II группы, инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы;
- лица с инвалидностью I и II группы, инвалидность которых наступила в результате заболевания, полученного при прохождении военной службы, имеющих выслугу военной службы 20 лет и более.
Как оформить удостоверение ветерана ветерана военной службы
Для этого необходимо обратиться в районный территориальный центр комплектования (ТЦК) по месту регистрации ветерана. В ТЦК необходимо предоставить следующие документы:
- заявление на получение удостоверения ветерана военной службы;
- копию паспорта или ID-карты;
- копию идентификационного кода;
- выписку из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства;
- две фотографии;
- копии приказов об увольнении с военной службы;
- справку МСЭК о получении инвалидности I или II группы, наступившей вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.
Какие льготы предоставляются ветеранам военной службы
Ветераны могут бесплатно лечиться в учреждениях здравоохранения Министерства обороны Украины и в первую очередь получать лекарства по рецепту.
Кроме этого, ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в первую очередь обеспечивают жильем. Дополнительно у ветеранов есть:
- 50-процентная скидка на оплату коммунальных услуг и оплату за пользование жильем;
- преимущественное право обеспечения санаторно-курортным лечением в санаториях с льготной оплатой стоимости путевок ветеранов и членов их семей;
- бесплатный ежегодный проезд в пределах Украины железнодорожным и междугородным транспортом для лечения и отдыха в санаториях и домах отдыха;
- бесплатный проезд во всех видах городского пассажирского транспорта, автомобильного транспорта общего пользования в сельской местности.
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