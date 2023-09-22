Как получить статус ветерана военной службы — Finance.ua

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Как получить статус ветерана военной службы

Казна и Политика
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О том, кто может получить статус ветерана военной службы и какие льготы предусмотрены для ветеранов, рассказал на брифинге в Military Media Center представитель Печерского районного в Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки сержант Ярослав Бондаренко.
Ветеранами военной службы могут быть граждане Украины, которые:
  • безупречно прослужили на военной службе не менее 25 календарных или 30 лет на льготных условиях;
  • лица с инвалидностью I и II группы, инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы;
  • лица с инвалидностью I и II группы, инвалидность которых наступила в результате заболевания, полученного при прохождении военной службы, имеющих выслугу военной службы 20 лет и более.

Как оформить удостоверение ветерана ветерана военной службы

Для этого необходимо обратиться в районный территориальный центр комплектования (ТЦК) по месту регистрации ветерана. В ТЦК необходимо предоставить следующие документы:
  • заявление на получение удостоверения ветерана военной службы;
  • копию паспорта или ID-карты;
  • копию идентификационного кода;
  • выписку из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства;
  • две фотографии;
  • копии приказов об увольнении с военной службы;
  • справку МСЭК о получении инвалидности I или II группы, наступившей вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.

Какие льготы предоставляются ветеранам военной службы

Ветераны могут бесплатно лечиться в учреждениях здравоохранения Министерства обороны Украины и в первую очередь получать лекарства по рецепту.
Кроме этого, ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в первую очередь обеспечивают жильем. Дополнительно у ветеранов есть:
  • 50-процентная скидка на оплату коммунальных услуг и оплату за пользование жильем;
  • преимущественное право обеспечения санаторно-курортным лечением в санаториях с льготной оплатой стоимости путевок ветеранов и членов их семей;
  • бесплатный ежегодный проезд в пределах Украины железнодорожным и междугородным транспортом для лечения и отдыха в санаториях и домах отдыха;
  • бесплатный проезд во всех видах городского пассажирского транспорта, автомобильного транспорта общего пользования в сельской местности.

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По материалам:
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