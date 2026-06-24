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Трудоустройство людей от 50 лет: в Минэкономики поделились первыми результатами

Личные финансы
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Программа призвана подружить бизнес с украинцами среднего возраста
Программа призвана подружить бизнес с украинцами среднего возраста
По состоянию на 22 июня 2026 года 1554 украинца в возрасте 50+ нашли работодателя благодаря программе поддержки занятости «Опыт имеет значение». Из них 841 участник уже трудоустроился, еще 713 проходят стажировку, которая может стать первым шагом к новому месту работы.
Об этом сообщает Министерство экономики.

В каких регионах наибольшая активность

К программе в общей сложности присоединились 2312 кандидатов, а работодатели разместили 2657 вакансий.
По количеству кандидатов наиболее активны Киев, а также Львовская, Харьковская, Николаевская и Запорожская области.
По числу вакансий лидируют Киев, Львовская, Харьковская, Запорожская и Ровенская области.
Наибольший спрос работодателей наблюдается на продавцов продовольственных и непродовольственных товаров, бухгалтеров, водителей автотранспортных средств, подсобных рабочих, поваров, уборщиков служебных помещений, сторожей, швей, дворников и администраторов.

Как работает программа

В условиях дефицита кадров специалисты в возрасте 50+ остаются важной частью рынка труда. В то же время, часть кандидатов сталкивается с возрастными стереотипами, необходимостью обновления навыков или трудностями возвращения к работе после длительного перерыва.
Программа «Опыт имеет значение» объединяет профилирование кандидатов, поддержку службы занятости, возможность прохождения стажировки и прямой контакт с работодателями.
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Отдельным направлением программы является обучение. Участники активно регистрируются на курсы, запуск которых запланирован в ближайшее время.
Наибольший интерес вызвал курс по взаимодействию в межвозрастных командах — на него зарегистрировались 1349 человек.
На курс по цифровым инструментам и искусственному интеллекту подано 1125 заявок, а на курс по карьерной стратегии — 883 заявки.
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Напомним, ранее Finance.ua писал, что Министерство экономики и Государственный центр занятости презентовали проект взрослой стажировки для людей 50+ «Опыт имеет значение».
По замыслу, программа должна «подружить» бизнес, страдающий от нехватки кадров, с украинцами среднего возраста — у которых есть желания и силы работать, но из-за общественных стереотипов считаются менее конкурентными на рынке труда по сравнению с молодежью.
Модель программы состоит из трех основных этапов:
  • обучение для людей 50+, в частности, подготовка резюме, адаптация к современному рынку труда и прохождение собеседований;
  • встречи с работодателями и обсуждение условий сотрудничества;
  • стажировка продолжительностью до 10 дней или последующее трудоустройство.
Для участия в программе искателям работы необходимо подать заявку через сайт Государственной службы занятости и указать персональные данные, профессиональный опыт, навыки и желаемую сферу деятельности.
По материалам:
Finance.ua
РаботаРынок труда
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