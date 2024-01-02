Трудоустройство без военного билета: какой штраф ждет работодателя — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трудоустройство без военного билета: какой штраф ждет работодателя

Личные финансы
44
Трудоустройство без военного билета: какой штраф ждет работодателя
Трудоустройство без военного билета: какой штраф ждет работодателя
Перед тем как принимать на работу работника, любой работодатель обязан проверить, состоит ли кандидат на воинском учете, где именно, и являются ли данные актуальными. В противном случае они могут быть оштрафованы.
Об этом говорится в Постановлении Кабмина «Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов».
Работодатели и работники учебных заведений должны проверить у мужчин:
  • удостоверение о приписке (приписное свидетельство) для призывников;
  • военный билет или временное удостоверение военнообязанного для военнообязанных;
  • военный билет для резервистов.
Читайте также
В случае отсутствия у работника одного из этих документов, работодатель должен уплатить штраф:
  • для граждан — от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (до 3 400 грн);
  • для должностных лиц — от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (до 5100 грн);
  • повторное совершение нарушения в течение года — от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан;
  • повторное совершение нарушения должностными лицами в течение года — от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 5100 до 8500 грн.
Кроме того, безработный, подлежащий мобилизации, не сможет подтвердить свой статус в центре занятости без соответствующих документов.
Читайте также
Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда ранее напомнило, что проект госбюджета-2024 предусматривает повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2024 года до 7100 грн, с 1 июля 2024 года до 8000 грн. Из этого в ведомстве сделали прогноз относительно того, какими будут штрафы за незадекларированный труд.
Украинцев могут обязать носить с собой на постоянной основе военный билет. В настоящее время обсуждается возможность закрепить это на законодательном уровне. Такое решение позволит улучшить мобилизационные процессы.
По материалам:
donpatriot.news
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.