Трудоустройство без военного билета: какой штраф ждет работодателя — Finance.ua

Трудоустройство без военного билета: какой штраф ждет работодателя Сегодня 20:12 — Личные финансы

Трудоустройство без военного билета: какой штраф ждет работодателя

Перед тем как принимать на работу работника, любой работодатель обязан проверить, состоит ли кандидат на воинском учете, где именно, и являются ли данные актуальными. В противном случае они могут быть оштрафованы.

Об этом говорится в Постановлении Кабмина «Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов».

Работодатели и работники учебных заведений должны проверить у мужчин:

удостоверение о приписке (приписное свидетельство) для призывников;

военный билет или временное удостоверение военнообязанного для военнообязанных;

военный билет для резервистов.

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В случае отсутствия у работника одного из этих документов, работодатель должен уплатить штраф:

для граждан — от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (до 3 400 грн);

для должностных лиц — от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (до 5100 грн);

повторное совершение нарушения в течение года — от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан;

повторное совершение нарушения должностными лицами в течение года — от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 5100 до 8500 грн.

Кроме того, безработный, подлежащий мобилизации, не сможет подтвердить свой статус в центре занятости без соответствующих документов.

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Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда ранее напомнило, что проект госбюджета-2024 предусматривает повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2024 года до 7100 грн, с 1 июля 2024 года до 8000 грн. Из этого в ведомстве сделали прогноз относительно того, какими будут штрафы за незадекларированный труд.

Украинцев могут обязать носить с собой на постоянной основе военный билет. В настоящее время обсуждается возможность закрепить это на законодательном уровне. Такое решение позволит улучшить мобилизационные процессы.

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