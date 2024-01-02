Трудоустройство без военного билета: какой штраф ждет работодателя — Finance.ua

Трудоустройство без военного билета: какой штраф ждет работодателя
Перед тем как принимать на работу работника, любой работодатель обязан проверить, состоит ли кандидат на воинском учете, где именно, и являются ли данные актуальными. В противном случае они могут быть оштрафованы.
Об этом говорится в Постановлении Кабмина «Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов».
Работодатели и работники учебных заведений должны проверить у мужчин:
- удостоверение о приписке (приписное свидетельство) для призывников;
- военный билет или временное удостоверение военнообязанного для военнообязанных;
- военный билет для резервистов.
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В случае отсутствия у работника одного из этих документов, работодатель должен уплатить штраф:
- для граждан — от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (до 3 400 грн);
- для должностных лиц — от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (до 5100 грн);
- повторное совершение нарушения в течение года — от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан;
- повторное совершение нарушения должностными лицами в течение года — от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 5100 до 8500 грн.
Кроме того, безработный, подлежащий мобилизации, не сможет подтвердить свой статус в центре занятости без соответствующих документов.
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