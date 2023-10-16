Якими у 2024 році будуть штрафи для роботодавців — Держпраці
Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці нагадало, що проект держбюджету — 2024 передбачає підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року до 7100 грн, з 1 липня 2024 року до 8000 грн.
З цього у відомстві зробили прогноз щодо того, якими наступного року будуть штрафи за незадекларовану працю.
Розмір штрафів
10-кратний розмір мінімальної зарплати, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення
Станом на
01.10.2023 р. — 67 000 грн; з 01.01.2024 р. — 71 000 грн; з 01.07.2024 р. — 80 000 грн; попередження — до юридичних осіб та ФОП, які є платниками єдиного податку першої-третьої груп.
Підстави для накладення:
- фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту),
- оформлення працівника на неповний робочий час або за трудовим договором з нефіксованим робочим часом у разі фактичного виконання роботи протягом усього робочого часу,
- виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків.
А 30-кратний розмір мінімальної зарплати — за вчинення порушення повторно протягом 2 років (станом на
01.10.2023 р. — 201 000 грн; з 01.01.2024 р. — 213 000 грн; з 01.07.2024 р. — 240 000 грн).
16-кратний розмір мінімальної зарплати
Підстави для накладення: недопущення до проведення перевірки з питань виявлення вищезазначених порушень або створення перешкод у її проведенні.
Станом на
01.10.2023 — 107 200 грн; з 01.01.2024 — 113 600 грн; з 01.07.2024 — 128 000 грн.
3-кратний розмір мінімальної зарплати
Станом на
01.10.2023 — 20 100 грн; з 01.01.2024 — 21 300 грн; з 01.07.2024 — 24 000 грн.
Підстави для накладення:
- порушення встановлених строків виплати зарплати, інших виплат, більш як за один місяць, або виплата їх не в повному обсязі;
- недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні;
- перевищення встановленої допустимої кількості трудових договорів з нефіксованим робочим часом або ведення недостовірного обліку робочого часу працівника, який працює за трудовим договором з нефіксованим робочим часом, стосовно фактично виконуваної ним роботи.
2-кратний розмір мінімальної зарплати, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення
Це загрожує за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці.
Станом на
01.10.2023 — 13 400 грн; з 01.01.2024 — 14 200 грн; з 01.07.2024 — 16 000 грн.
4-кратний розмір мінімальної зарплати, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення
Станом на
01.10.2023 — 26 800 грн; з 01.01.2024 — 28 400 грн; з 01.07.2024 — 32 000 грн; попередження — до юридичних осіб та ФОП, які є платниками єдиного податку першої-третьої груп.
Підстава для накладення — недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
Розмір мінімальної зарплати
Це штраф за порушення інших вимог трудового законодавства.
Станом на
01.10.2023 — 6 700 грн; з 01.01.2024 — 7 100 грн; з 01.07.2024 — 8 000 грн.
2-кратний розмір мінімальної зарплати буде за вчинення порушення повторно протягом 1 року. Станом на
01.10.2023 — 13 400 грн; з 01.01.2024 р. — 14 200 грн; з 01.07.2024 — 16 000 грн.
Якщо вам цікаві інсайди діджитал-маркетингу, кейси партнерського маркетингу та доповіді найкращих спікерів — вам сюди! Обов’язково відвідайте конференцію ROMI про КРЯактивний маркетинг, digital, affiliate і трафік! 300+ учасників, 700+ хвилин корисного контенту, 20+ топових спікерів. Усі деталі та реєстрація за посиланням нижче.
Дізнатися більше 😎
Поділитися новиною