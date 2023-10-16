Якими у 2024 році будуть штрафи для роботодавців — Держпраці Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

Якими у 2024 році будуть штрафи для роботодавців — Держпраці

Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці нагадало, що проект держбюджету — 2024 передбачає підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року до 7100 грн, з 1 липня 2024 року до 8000 грн.

З цього у відомстві зробили прогноз щодо того, якими наступного року будуть штрафи за незадекларовану працю.

Розмір штрафів

10-кратний розмір мінімальної зарплати, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

Станом на 01.10.2023 р. — 67 000 грн; з 01.01.2024 р. — 71 000 грн; з 01.07.2024 р. — 80 000 грн; попередження — до юридичних осіб та ФОП, які є платниками єдиного податку першої-третьої груп.

Підстави для накладення:

фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту),

оформлення працівника на неповний робочий час або за трудовим договором з нефіксованим робочим часом у разі фактичного виконання роботи протягом усього робочого часу,



виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків.



А 30-кратний розмір мінімальної зарплати — за вчинення порушення повторно протягом 2 років (станом на 01.10.2023 р. — 201 000 грн; з 01.01.2024 р. — 213 000 грн; з 01.07.2024 р. — 240 000 грн).

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16-кратний розмір мінімальної зарплати

Підстави для накладення: недопущення до проведення перевірки з питань виявлення вищезазначених порушень або створення перешкод у її проведенні.

Станом на 01.10.2023 — 107 200 грн; з 01.01.2024 — 113 600 грн; з 01.07.2024 — 128 000 грн.

3-кратний розмір мінімальної зарплати

Станом на 01.10.2023 — 20 100 грн; з 01.01.2024 — 21 300 грн; з 01.07.2024 — 24 000 грн.

Підстави для накладення:

порушення встановлених строків виплати зарплати, інших виплат, більш як за один місяць, або виплата їх не в повному обсязі;

недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні;



перевищення встановленої допустимої кількості трудових договорів з нефіксованим робочим часом або ведення недостовірного обліку робочого часу працівника, який працює за трудовим договором з нефіксованим робочим часом, стосовно фактично виконуваної ним роботи.



2-кратний розмір мінімальної зарплати, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

Це загрожує за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці.

Станом на 01.10.2023 — 13 400 грн; з 01.01.2024 — 14 200 грн; з 01.07.2024 — 16 000 грн.

4-кратний розмір мінімальної зарплати, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

Станом на 01.10.2023 — 26 800 грн; з 01.01.2024 — 28 400 грн; з 01.07.2024 — 32 000 грн; попередження — до юридичних осіб та ФОП, які є платниками єдиного податку першої-третьої груп.

Підстава для накладення — недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Розмір мінімальної зарплати

Це штраф за порушення інших вимог трудового законодавства.

Станом на 01.10.2023 — 6 700 грн; з 01.01.2024 — 7 100 грн; з 01.07.2024 — 8 000 грн.

2-кратний розмір мінімальної зарплати буде за вчинення порушення повторно протягом 1 року. Станом на 01.10.2023 — 13 400 грн; з 01.01.2024 р. — 14 200 грн; з 01.07.2024 — 16 000 грн.

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