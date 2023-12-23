Сколько будут платить военным с 1 января — Finance.ua

Сколько будут платить военным с 1 января Сегодня 15:22 — Личные финансы

Сколько будут платить военным с 1 января

В Украине с 1 января зарплаты военных не изменятся. Размер денежных выплат бойцам зависит непосредственно от участия в боевых действиях и выполнения боевых задач.

Как говорится в материале OBOZ.UA, заработная плата военного зависит не столько от его специальности, сколько от того, какие задачи и где он выполняет. К примеру, стрелки, не задействованные в выполнении боевых задач, в ноябре получат 20 587 грн. В то же время военные такой же специальности (стрелок), выполняющие боевые задания, могут получать гораздо больше — 50 587 грн. Самую большую зарплату получат участники боевых действий. Они могут рассчитывать на 120 587 грн в месяц.

30 тыс. грн — только доплачивают тем, кто ведет разминирование вне зоны боевых действий.

100 тысяч гривен — получают бойцы противовоздушной обороны и ракетных войск, а также артиллеристы, наносящие огненное поражение противнику без условия пребывания в зоне боевых действий. Такие выплаты бойцы получают с 29 сентября, ранее таким военным приходило на карту по 30 тысяч гривен.

50 тысяч гривен — военные из состава командования и штабов, осуществляющих управление частями подразделений. Начисление производится с 29 сентября, раньше они получали по 30 тысяч гривен. 30 тысяч гривен — военные, которые разменируют территории за пределами зоны ведения боевых действий. Начисление производится с 29 сентября.

Раненные военнослужащие в январе могут рассчитывать на зарплату в размере 20 тысяч гривен. Инструкторы получают от 15 до 30 тысяч гривен, срочники — 6 тысяч, а курсанты — по 2350 гривен.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Обозреватель По материалам:

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