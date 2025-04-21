Тревожные сигналы с рынка труда: увольнений будет больше, чем новых рабочих мест — Finance.ua

Тревожные сигналы с рынка труда: увольнений будет больше, чем новых рабочих мест Сегодня 08:02

Тревожные сигналы с рынка труда: увольнений будет больше, чем новых рабочих мест

В ближайшее время резких изменений на рынке труда Украины не ожидается: в основных секторах экономики не предполагается как существенного увеличения количества вакансий, так и масштабных сокращений. Впрочем, часть компаний все же планируют пересматривать численность персонала. Причем эти ожидания в основном отрицательные: во всех ключевых отраслях увольнения будут происходить гораздо чаще, чем прием новых сотрудников.

Об этом говорится в результатах опроса Нацбанка.

Там отметили: в целом ситуация оценки занятости несколько улучшилась.

В целом среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество работников — 78%;

будут нанимать новых — 8%;

будут проводить увольнения — 14%, что почти вдвое превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество работников — 79%;

будут нанимать новых — 10%;

будут проводить увольнения — 11%, что немного превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди торговых предприятий:

будут оставлять текущее количество работников — 86%;

будут нанимать новых — 6%;

будут проводить увольнения — 8%, что несколько превышает количество тех, кто готов нанимать новых сотрудников.

В то же время сфера строительства стала единственной, в которой будут нанимать новых сотрудников чаще, чем увольнять — 19% компаний против 7%. При этом большинство предприятий все же намерено просто сохранить текущий штат — таких 74%.

Справка Finance.ua:

в марте рынок труда продолжал развиваться под влиянием реалий полномасштабной войны и сезонных факторов. В то же время, по данным work.ua, в марте 2025 года средняя зарплата увеличилась до 24 000 грн (+500 грн к февралю);

если рассматривать сферы, где предлагают больше всего вакансий , то в марте ровно половина всех предложений работы принадлежала к этим пяти категориям:

— «Рабочие специальности, производство» — 17 239 вакансий, +3% к февралю;

— «Сфера обслуживания» — 16 014, +10%;

— «Продажа, закупка» — 11 958, -4%;

— «розничная торговля» — 11 706, +3%;

— «Логистика, склад, ВЭД» — 10 104, -2%:

, то в марте ровно половина всех предложений работы принадлежала к этим пяти категориям: — «Рабочие специальности, производство» — 17 239 вакансий, +3% к февралю; — «Сфера обслуживания» — 16 014, +10%; — «Продажа, закупка» — 11 958, -4%; — «розничная торговля» — 11 706, +3%; — «Логистика, склад, ВЭД» — 10 104, -2%: как ранее отмечала директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова, в Украине обострился дефицит работников. Компании активно предлагают вакансии мужчинам старше 60 лет.

Обозреватель По материалам:

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