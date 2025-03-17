Треть молодежи зарабатывает менее 15 тыс. грн: есть ли шанс на собственное жилье — Finance.ua
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Треть молодежи зарабатывает менее 15 тыс. грн: есть ли шанс на собственное жилье

Личные финансы
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Треть молодежи зарабатывает менее 15 тыс. грн: есть ли шанс на собственное жилье
Треть молодежи зарабатывает менее 15 тыс. грн: есть ли шанс на собственное жилье
В условиях экономических вызовов, роста цен на недвижимость и изменений на рынке труда молодые люди сталкиваются с дилеммой: стоит ли инвестировать в собственное жилье или лучше арендовать. Результаты опроса демонстрируют, что молодые украинцы все еще стремятся иметь собственное жилье, однако для многих это остается трудной задачей из-за высоких цен и недостаточного дохода. Несмотря на это, часть опрошенных рассматривает вариант инвестирования в недвижимость, а каждый пятый планирует совершить покупку в течение следующих пяти лет.
Об этом пишет 3m2 со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Где проживает украинская молодежь

Только 21% респондентов отметили, что живут в собственном отдельном жилье. Большинство (45%) арендуют жилье самостоятельно или с партнером/друзьями. Треть (28%) проживают с родителями и еще 4% - проживают в общежитии.
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В возрастной группе 18—24 года наибольший процент проживающих с родителями — 41%. В группе 31—35 лет обычно проживают в собственном жилье (30%) или арендуют самостоятельно или с партнером (41%).
Молодежь от 25 до 30 лет чаще всего арендует жилье (56%), а 19% проживают в собственных домах.

Трудоустройство и доходы

Большинство (67%) из опрошенных работают. Среди основных сфер деятельности: ІТ-сектор (14,9%), сфера торговли и продаж (14,2%), сфера производства и инженерии (8,2%), служба в Силах обороны Украины (8%) и другие. 33% опрошенных не работают в данный момент из них 22% студенты, 30% домохозяйки или мамы в декрете, 41% находятся в поисках работы.
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В ІТ больше всего молодежи работает в возрасте от 25 до 35 лет, в то время как молодежь 18−24 года в основном работает в сфере торговли и продаж (18%).
36% опрошенных получают в месяц до 15 000 грн. От 15 000 до 30 000 грн получает 33% респондентов. Доход свыше 30 000 и до 50 000 грн у 16% респондентов. 15% отметили, что зарабатывают более 50 000 грн в месяц.

Планируют ли покупать жилье

Пятая часть опрошенных (21%) планирует приобрести жилье в ближайшие пять лет. 19% вероятнее всего это планируют сделать. Большинство — 37% не планируют вовсе или, скорее всего, не планируют покупать собственное жилье. Остальные не определились.
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Квартиру чаще всего выбирают при покупке жилья — 55%. Частный дом избрали 37% опрошенных, еще 6% - раздумывают о коттедже/таунхаусе. Респонденты постарше больше склоняются к выбору частного дома, чем те, кто помоложе — 40% в группе 31−35 и 32% - в группе 18−24.

Сколько планируют тратить на покупку жилья

Подавляющее большинство не готово потратить на покупку жилья сумму более 60 000 долларов. США — 45% рассчитывают на сумму до 30 000 долл., еще 34% - от 30 000 до 60 000 доло. США. Недвижимость сверх этой суммы планируется приобрести 21% молодых украинцев.
Программой «єОселя» планирует воспользоваться 30% респондентов. Еще 34% не определились, но допускают такой вариант, а 32% планируют покупать без кредитов. Среди возрастной группы 18−24 меньше всего сторонников идеи приобрести жилье по программе «єОселя» — 23%, и больше тех, кто планирует покупать без кредитов — 38%.

Что влияет на решение покупать жилье

Главным мотивом для покупки собственного жилья называют желание иметь собственное пространство и независимость (76%). Веским пунктом называют создание семьи или улучшение жилищных условий для нее (53%). Также значительная часть рассматривает это как вариант инвестиции в будущее (28%).
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Наибольшим препятствием опрошенные назвали высокие цены на недвижимость (68%) и недостаточный уровень дохода/отсутствие сбережений (66%). При этом война и связанные с ней риски являются лишь третьим по важности препятствием.
Основные мотивы для покупки и препятствия похожи для всех возрастов. Чем младше респондент, тем чаще среди препятствий для покупки он называет высокие цены и недостаточный уровень дохода.
Инфографика: OLX
Инфографика: OLX
Увеличение уровня дохода и его стабильность, а также снижение стоимости жилья являются двумя наибольшими факторами, побуждающими молодежь к покупке собственной недвижимости.
Инфографика: OLX
Инфографика: OLX
Всего 12% респондентов отметили, что активно рассматривают предложения покупки жилья за рубежом. 59% — не планируют это делать, остальные не определились.
Абсолютное большинство молодых украинцев (56%) уверены, что в ближайшие 5 лет на рынке недвижимости цены вырастут еще больше и покупка жилья станет менее доступной. Высокая (31%) доля тех, кто считает, что аренда станет популярнее, чем покупка, следуя тренду молодежи из стран Запада.
Инфографика: OLX
Инфографика: OLX
По материалам:
3m2
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